İstanbul Belediyesinde Daire Başkanı'na PKK soruşturması açılıyor

İstanbul büyükşehir Belediyesi'Nde görevli gassalların da sanıkları arasında bulunduğu Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında açılan PKK davasında bomba gelişme. Davanın üçüncü duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun planlarını bozacak bir gelişme yaşandı.

DİAYDER davasının üçüncü duruşmasında İstanbul Büşükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlendi. DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB'de kadro verilmesi ve telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle Taşkın ve Saltık ifadeye çağrılmıştı.

Mahkeme heyeti, İBB Daire Başkanı Saltık ve İnanç Masası sorumlusu Taşkın hakkında da PKK soruşturması yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verdi.