Mağaza açılışında indirim izdihamı
Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 15:50
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı.
İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.
Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı.
Bu sırada izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.
İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız