YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

15 Şubat 2022 tarihli yazımızda, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personelin üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açılmasını beklediğini, bu sınavların periyodik olarak açılmasının üniversitelerde çalışan memurların motivasyonu arttırmasını sağlayacağını gündeme getirmiştik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı merkezi görevde yükselme sınavı talep eden üniversitelere yazı göndererek, 2022 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı yapılmasının planlanmadığını bildirmiştir.

Ne yazık ki YÖK yine üniversitelerdeki idari personelin beklentilerini görmezden gelmiştir.