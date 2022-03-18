Şehir magandalarının tutuklanması için silah şartı aranmayacak
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için hazırlanan kanun teklifinde "kasten yaralama" suçunun kapsamı genişletildi. Düzenleme ile silah olmasa bile yaralamaya sebebiyet veren her türlü şiddet olayında tutuklama kararı verilebilecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Mart 2022 17:16
AK Parti'nin kadın ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için hazırladığı kanun teklifi ile 'kasten yaralama' suçunun kapsamı genişletiliyor.
Kanundaki "silahlı kasten yaralama" ifadesi, "kasten yaralama" olarak değiştirilecek.
Böylece silah olmasa bile yaralamaya sebebiyet verenler tutuklanabilecek.
Mevcut durumda, özellikle sokak ve trafikte yaşanan darp olaylarında yaralama olsa bile silah kullanılmadığında failler serbest bırakılıyordu.
Düzenleme tepki çeken bu olayların da önüne geçecek. Hakimlere silah olmasa bile yaralama suçundan tutuklama konusunda takdir yetkisi verecek.
Söz konusu düzenlemenin kısa sürede Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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