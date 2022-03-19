Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Bildiğiniz gibi, vakıf yükseköğretim kurumları öğretim elemanı temini bakımından devlet üniversitelerinin mevzuatına uymakla yükümlüdür. Gerek öğretim üyesi kadrolarında gerekse diğer öğretim elemanı kadrolarına ilişkin alımlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun yürütülmelidir.

Devlet üniversitelerinin bir kısmında düzeltilemeyen kişiye özel ilan meselesi, ne yazık ki vakıf üniversitelerine de aynen devam etmektedir.

Örneğin, Başkent Üniversitesi tarafından 209 öğretim elemanı alımına ilişkin ilan 9 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlanı incelediğimizde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında duyurulan Öğretim Görevlisi alımında " Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümünden lisans mezuniyeti olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 3 (üç) yıl Türk Dili dersi vermiş olmak . " şartı aranmıştır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu ilanın çok açık bir şekilde belirli bir adayı tarif ettiği kuşkusuzdur. Üniversitenin ders verme tecrübesinde "ders adını" dahi belirtmesi de kişiye özel ilanın tescili bir duruma dönüşmüştür.

Halen başvuru süreci devam eden bu kişiye özel kadronun Başkent Üniversitesi tarafından iptal ya da düzeltilmesi gerekmektedir!