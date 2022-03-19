KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu 2012 yılında çıkarılan 6328 sayılı Kanun çerçevesinde 2013 yılından itibaren "vatandaşların avukatlığını idarenin dostu" rolünü üstlenerek önemli bir görevi yerine getirmeye devam etmektedir.

Verdiği tavsiye kararlarıyla yargının yükünü aldığı gibi idarelerin kamuda iyi yönetim ilkelerine uymaları için de çok kritik görev yürütmektedir.

2021 yılına ait yayımladığı yıllık faaliyet raporunda da Kamu Denetçiliği Kurumuna olan başvuru sayısının geçen yıla nazaran azalmakla birlikte önemli bir seviyede devam ettiğini görüyoruz.

2021 yılında yapılan başvuruların 3 bin 837'sinin Kamu Personel Rejimi alanında olduğunu görüyoruz. Bu sayı toplam başvuruların 20,36%'sını oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2021 yılında yapılan toplam 18.843 adet şikayet başvurusu idareler bazında değerlendirildiğinde en fazla başvuru %13,63'lük oranla Adalet Bakanlığına yönelik gerçekleşirken, bunu %13,04 ile mahalli idareler, %9,03 ile üniversite ve fakülteler, %7,05 ile Sağlık Bakanlığı, %5,98 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve %4,98 ile de Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik şikayetler izlemiştir.

Son olarak, diğer önemli bir husus ise Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararlarına idarelerin uyma göstergesidir. Buna dair verilere baktığımızda yükselişin devam ettiği ve 2021 yılında idarelerin tavsiye kararlarına %79 oranında uyduğu görülmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2021 yılı faaliyet raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.