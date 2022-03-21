Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36'ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin "istekleri halinde" ders verebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Anılan maddeye göre; ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenebilmektedir.

İlgili Kanun hükmünde ders görevi talep eden doktorası bitmiş araştırma görevlilerine "lisansüstü programlarda" ders verilemeyeceğine dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Öte yandan, YÖK tarafından hazırlanarak üniversitelere gönderilen lisansüstü program açma ilkelerinin yüksek lisans için belirlenen kriterlere baktığımızda; "Temel olarak bir anabilim dalında yüksek lisans programının açılabilmesi için o anabilim dalında gereken akademik özelliklerin yanında en az doktorası veya doçentliği programın alanında ikisi Doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunması şarttır. Yüksek lisans programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekmektedir." şartı yer almaktadır.

Her ne kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin ders verme taleplerinde ön lisans, lisans veya lisansüstü gibi seviye kısıtlaması yapılmamış olsa bile; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından lisansüstü eğitimdeki kaliteyi arttırmak amacıyla yüksek lisans ve doktora programlarının açılma şartlarında öğretim üyesi koşulu arandığı gibi ders verecek kişilerin de öğretim üyesi olarak en az iki dönem ders vermiş olmaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

Lisansüstü eğitimin görece ehemmiyetine binaen ders verecek kişilerde öğretim üyesi koşulu aranmasını bir yandan doğru bulmakla birlikte, doktorasını tamamlamış ancak norm kadro ya da diğer bir takım imkansızlıklardan dolayı öğretim üyesi olamayan kişilerin lisansüstü düzeyde ders vermelerinin tümüyle engellenmesi de hakkaniyetli bir durum değil diye düşünüyoruz.

Bu kapsamda, doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerini tamamlayıp belirli bir dönem lisans düzeyinde ders verdikten sonra üniversitelerin lisansüstü programlarında belirli bir sayıda ders vermelerinin önünün açılması gerektiğini değerlendiriyoruz!