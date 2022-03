Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Amir: Mevzuat ile belirlenen izin vermeye yetkili amirleri,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimleri ile İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatı birimlerini, ç) Birim Amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinin en üst yöneticileri ile İl Sanayi ve Teknoloji Müdürleri ve yurtdışı

teşkilatı birimlerinin en üst yöneticilerini,

d) Hastalık raporu: İlgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda yetkili hekim veya sağlık kurulları tarafından hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen belgeyi,

e) İşçi: 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyi,

f) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapanları,

g) Memuriyet mahalli: Memurun asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde

bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,

ğ) Sözleşmeli personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapanları,

h) (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) Personel: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde çeşitli statülerde görev yapanları,

ı) Yıl: Bir takvim yılını, ifade eder.

Amirler, izin ve belge kullanımı

MADDE 5- (1) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan personele, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmza Yetkilileri Yönergesi ile belirlenen amirler, İl Müdürlüklerinde görev yapan personelden; İl Müdürüne, Vali veya yetki vereceği Vali Yardımcısı, diğer unvanlarda görev yapan personele ise İl Müdürü veya yetki vereceği Şube Müdürü, Yurtdışı teşkilatında görev yapan Sanayi ve Teknoloji Müşaviri ve Sanayi ve Teknoloji Ataşesine Misyon Şefi, diğer unvanlarda görev yapan personele ise Sanayi ve Teknoloji Müşaviri veya Sanayi ve Teknoloji Ataşesi, izin vermeye yetkilidir. Başka bir birimde veya kurumda geçici olarak görevlendirilen memurlara, görevli bulunduğu birimdeki amirlerce izin verilir.

(2) (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) Yıllık izinlerin planlaması, adalet ve eşitlik ilkeleri gözetilerek en geç Mart ayı sonuna kadar yapılır ve izinler bu planlama çerçevesinde kullanılır. Yıllık izinler, görevlerin aksatılmaması şartıyla yapılan planlama çerçevesinde amirlerce uygun görülecek zamanlarda toptan veya kısımlar halinde kullanılabilir.

(3) İzin talebinde bulunan personel veya görev yaptığı birimdeki yetkililer tarafından Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) yer alan formlar kullanılmak suretiyle izin talebi oluşturulur ve izin başlangıç tarihinden en az iki iş günü öncesinden EBYS üzerinden amirin onayına sunulur. İzin talep formunda ilgili personelin izin adresi ve irtibat bilgileri açıkça belirtilir. Askerlik dışındaki izin talepleri, amirlerce onaylanmadan ilgili personel izne ayrılamaz.

(4) Bakanlık personeli tarafından kullanılan izinlere ilişkin bilgiler, yetkili birim personeli tarafından Bakanlık personelinin özlük bilgilerinin yer aldığı "https://ps.sanayi.gov.tr" adresindeki özlük veri tabanına kaydedilir ve mazeret, hastalık ve refakat izni ile aylıksız izinlere ilişkin belgeler birimlerdeki fiziki personel dosyasında muhafaza edilir. Söz konusu belgeler ayrıca Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmez, ancak sadece Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan personele verilen hastalık raporları ve hastalık izin onayları anılan Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Teftiş veya denetim yapılan birimlerdeki personel ile hakkında ön inceleme, inceleme veya soruşturma başlatılan memurlara hastalık, doğum vb. zorunlu haller hariç olmak üzere bu süre içerisinde yıllık izin verilmez.

(6) Acil durumlar hariç olmak üzere sağlık kurumlarına başvurulacağı zaman en yakın amire bilgi verilir.

İKİNCİ KISIM

Memurların İzinleri

İzin türleri

MADDE 6- (1) Memurlar için öngörülen izin türleri şunlardır:

a) Yıllık izin,

b) Mazeret izni,

c) Hastalık ve refakat izni,

ç) Aylıksız izin,

d) Diğer izinler.

BİRİNCİ BÖLÜM

Yıllık İzinler

Yıllık izin

MADDE 7- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi gereği, hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. On yılın tamamlandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün izne hak kazanılmakta olup, bu izne hak kazanmadan önce yıllık iznin tamamının veya bir kısmının kullanılmış olması bu hakkı ortadan kaldırmaz.

(2) Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında; hangi statüde olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri, muvazzaf askerlikte geçen süreler ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. Aday memur dahi olsa, söz konusu hizmetlerin toplamı en az bir yıl olan memurlara yıllık izin verilir.

(3) Hizmet süresi bir yıldan az olan memurlara yıllık izin verilmez. Ancak, bir yıllık hizmet süresinin doldurulduğu günü takip eden günden itibaren 20 gün yıllık izin kullanmaya hak kazanılır. Bu şekilde verilen izin göreve başlanılan yılın değil, iznin hak kazanıldığı yılın izni olarak kabul edilir. Örneğin; 31/12/2021 tarihinde göreve başlayıp 31/12/2022 tarihinde 1 yıllık hizmet süresini dolduran memur 2022 yılına ait 20 günlük yıllık izne hak kazanır ve bu hakkını 2023 yılında kullanabilir.

(4) Yıllık izinlerin memuriyet mahalli dışında geçirilmesi halinde amirce, yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılacak izin süresine mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş, olumsuz hava şartları vb.) hariç gidiş ve dönüş için en çok iki gün yol süresi eklenebilir.

(5) Memurluğa yeniden atanan veya aylıksız izin dönüşü göreve başlayan memurlara, göreve başladıkları yıl içerisinde hak ettikleri yıllık izinleri verilir. Aylıksız izin dönüşü göreve başlayan memurlar ile görevden çekilen veya 657 sayılı Kanuna göre çekilmiş sayılan memurlar aynı yıl içerisinde yeniden atanırlar ve göreve başlarsa bir önceki yıldan kullanmadıkları izinleri de verilir.

(6) Bakanlığa diğer kurumlardan naklen atanan memurlara verilecek izinlerde, izne esas hizmet süreleri ile maaş nakil bildirimlerinde belirtilen izin süreleri dikkate alınır. Başka kurumlara naklen atananların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Bakanlığımızca düzenlenecek maaş nakil bildiriminde görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle yıllık izin durumu hatasız olarak belirtilir.

(7) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilemez.

(8) Başka bir birimde veya kurumda görevlendirilen memurların yıllık izinleri o birim veya kurumdaki amirler tarafından verilir.

Yıllık izinlerin kullanılışı

MADDE 8 - (Değişik fıkra: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Bir önceki yıl kullanılmayan izin ile cari yıl izni olmak üzere birbirini izleyen iki yılın izni, bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait izin hakları düşer.

(2) Memurlarca kullanılamayan izinlerin müteakip yılda kullanılabilmesi için memur tarafından dilekçe verilmesi veya onay alınması gerekmez.

(3) Yıllık izinlerin yıl içerisinde kullanım zamanı konusunda amirler iş ve işleyişin durumuna göre karar vermeye yetkilidir. Ayrıca, yıllık izinlerin ait olduğu yıl içinde kullanılmasının asıl, o yıla ait kullanılmayan iznin müteakip yılda kullanılmasının istisnai bir durum olması nedeniyle amirlerin, memurların yıllık izinlerini yıl içinde, hizmetin aksamamasına dikkat etmek kaydıyla, bir program dahilinde kullanmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

(4) Cari yıl ile bir önceki yıla ait izinlerin cari yılda kullanılmaması halinde sadece cari yıl izni, bir sonraki yıla aktarılır. Yıl içinde kullanılan izinler, bir önceki yıldan aktarılan izin sürelerinden başlanarak mahsup edilir.

(5) Memur, izin süresi sona ermeden göreve başlamak istemesi halinde iznini keserek görevine başlayabilir. Bu durumda, kullanılmayan izinler daha sonra kullanılabilir.

(6) Yıllık izin süreleri içerisinde kalan ulusal bayram, genel tatil ve idari izinli sayılan günler yıllık izin süresine dahil edilmez ve bu süreler yıllık izinden düşülür. Ayrıca, yıllık izin kullanan bir memurun yıllık izin süresi bitiminin hafta sonuna denk gelmesi halinde Cumartesi ve Pazar günleri de yıllık izin süresine dahil edilmez. Ancak, yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günleri ise yıllık izin süresine dahil edilir.

İzin dönüşü göreve başlama

MADDE 9- (1) Memur, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk iş gününde göreve başlamak zorundadır. Birim amirince kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın izin bitiminde göreve başlamayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yıllık izinde iken verilen hastalık raporları

MADDE 10- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur talep ettiği toplam izin süresini geçmeyecek şekilde kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun, hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4) Hastalık izni sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler, 8 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.

Amirlerin takdir hakkı

MADDE 11- (1) Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptirler. Ancak, bu hak personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez.

(2) Amirler bu yetkilerini, görevin aksamamasını ve memurların isteklerini birlikte göz önünde bulundurarak, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde memurların yıllık izin zamanını planlayarak kullanırlar.

İzinli memurun göreve çağrılması

MADDE 12- (1) Yıllık iznini kullanmakta olan memurun hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, amirler veya birim amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM



Mazeret İzinleri

Mazeret izinlerinin kullanılması

MADDE 13- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinde öngörülen mazeret izinleri, ilgili personelin talebi üzerine anılan maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır.

(2) Söz konusu mazeret izinlerinden doğum sebebiyle verilecek analık izni, süt izni ve aylıksız izinler ile evlat edinme sebebiyle verilecek izinler, ilgili personelin talebi üzerine amirler tarafından 13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

Analık izni

MADDE 14- (1) Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen memur, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, kadın memurun doğum yaptığı tarihten önce fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

(2) Doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabileceği hekim raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilmez.

(3) Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmını çalışarak geçirebileceği, bu durumda hekim raporuna bağlı olarak fiilen çalışarak geçirdiği azami beş haftalık izin süresinin doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olduğundan, sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporu ile belgelendirmeden çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık iznine eklenmez.

(4) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

(5) Memurun otuz ikinci haftadan önce doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamı doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Ayrıca, tekil gebeliklerde 32, çoğul gebeliklerde 30'uncu haftadan önce gerçekleşen doğum durumunda erken doğum ile analık izninin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrasına eklenir.

(6) Memurun otuz ikinci haftadan önce ölü doğum yapması halinde; doğumun ölü doğum ya da düşük olduğuna hekim tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Söz konusu karar vakanın ölü doğum olduğu yönünde ise, memurun erken doğum sebebiyle kullanamadığı sekiz haftalık doğum öncesi analık izninin tamamı doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

(7) Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.

(8) 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde memuriyete yerleştirilmesi yapılan memurun göreve başladığı tarihten itibaren 8 haftalık doğum öncesi izin süresinin kalan kısmı kullandırılır.

(9) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece 8 haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılır.

(10) Herhangi bir nedenle aylıksız izinli olan memurun aylıksız izin süresi içerisinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilir.

(11) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Süt izni

MADDE 15- (1) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

(2) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmış olup, kendisine uygun olan saatlerde kullanabilir. Kadın memurun bir dilekçe ile süt iznini ne şekilde kullanmak istediğini birimine bildirmesi gerekir.

(3) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

(4) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Evlatlık izni

MADDE 16- (1) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

(2) Evlat edinme sebebiyle yarım gün izin talep eden memur, bu haktan doğum yapan memurun yarım gün izin kullanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde yararlanır. Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde yarım gün izin hakkından istekleri halinde her iki eş de yararlanırlar. Yarım gün izin süresi, evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişinin kaçıncı çocuğu olduğu dikkate alınarak belirlenir. Çocuk sayısının tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gözetilmez.

Babalık izni

MADDE 17- (1) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren on gün babalık izni

verilir.

Engelli çocuğun hastalanması halinde verilecek izin

MADDE 18- (1) Memura; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Evlilik izni

MADDE 19- (1) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden (düğünün nikahtan sonra yapılması durumunda düğün tarihinden) itibaren isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Ölüm izni

MADDE 20- (1) Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde ölüm tarihinden itibaren isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Amirin takdirine bağlı mazeret izinleri

MADDE 21- (1) 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinde belirtilen haller dışında mazeret izni talebinde bulunun personelin öncelikle yıllık izninin bulunup bulunmadığına bakılır. Yıllık izni bulunan personele öncelikle kalan yıllık izinleri verilir. Yıllık izin süresinin yeterli olmadığı hallerde ihtiyaca göre mazeret izni verilebilir.

(2) 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yıllık izni bulunmayan memurlara mazeretleri sebebiyle bir yıl içinde on güne kadar izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir ve bu izinler mazeretin ortaya çıktığı tarihlerde kullandırılır. İkinci defa verilen bu izinler ilgili personelin gelecek yıla ait yıllık izninden mahsup edilir.

(3) Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara, mazeretleri halinde birim amirinin muvafakatiyle en çok on güne kadar mazeret izni verilebilir.

Mazeret izni ile ilgili diğer hususlar

MADDE 22- (1) 21'inci madde hükümleri çerçevesinde verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/C maddesinde belirtilen amirler tarafından verilir.

(2) Mazeret izinlerinde ayrıca yol izni verilmez ve bu izinler nedeniyle ilgili memurun mali ve sosyal haklarına dokunulmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hastalık ve Refakat İzni

Hastalık ve refakat izinlerinin kullanılması

MADDE 23- (1) Memurlara verilecek hastalık raporları ve hastalık izinleri ile refakat izinlerine ilişkin işlemler, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır.

Hastalık izni

MADDE 24- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar hastalık izni verilir.

(2) Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler kadar hastalık izni kullanan memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

(4) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

(5) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

(6) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sağlık kurulu bulunan Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbi sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

(7) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekimler tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

(8) Aile hekimi ve kurum hekimlerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

(9) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilmiş süreler dahilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dahilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

(10) Hastalık raporlarına istinaden verilen hastalık izni sona ermeden ilgili memur göreve başlatılmaz.

Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi

MADDE 25- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.

(2) Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilebilmesi için;

a) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum hekimliği, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporların, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporların ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onanması,

c) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporlarının ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenmiş olması,

ç) Hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması, gerekir.

(3) Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati sonuna kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla en yakın amire intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde en yakın amire teslim edilir.

(4) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

(5) Bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlamakla yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. Bildirim yapılmayan memur, göreve başlamaması nedeniyle görevden çekilmiş sayılamaz veya hakkında disiplin cezası uygulanamaz.

Refakat izni

MADDE 26- (1) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre;

a) Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur.

b) (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

c) Raporda özellikle belirtilmeyen hallerde; refakat izninin başlangıç tarihi, (a) bendi çerçevesinde düzenlenen sağlık kurulu raporunun tarihi esas alınarak belirlenir.

ç) Refakat izninin kısım kısım kullanılabilmesi, ancak her defasında alınacak sağlık kurulu raporuyla, tek seferde verilecek refakat izinleri için sürenin 3 ayı geçmemesi ve toplamda verilecek refakat izni süresinin 6 ayı geçmemesi halinde mümkündür.

d) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

e) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

f) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar.

Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak

haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aylıksız İzinler

Aylıksız izinlerin kullanımı

MADDE 27- (1) Memurlara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca verilecek aylıksız izinler söz konusu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

(2) Memurların aylıksız izin talepleri, birimleri tarafından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilir ve söz konusu izin talepleri anılan Genel Müdürlükçe Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen amirlere sunularak sonuçlandırılır.

(3) (Mülga fıkra: 08/02/2022-3322167 O.)

Doğum nedeniyle aylıksız izin

MADDE 28- (1) Doğum yapan memura, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izni süresinin bitiminden itibaren isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

(2) Eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

(3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin, ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura verilmez.

Aylıksız babalık izni

MADDE 29- (1) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Ancak, söz konusu iznin bitiş tarihi, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren hiçbir surette yirmi dört aylık sürenin bitimini geçemez. İstekleri üzerine verilecek aylıksız izin süresi toptan veya kısım kısım kullandırılabilir.

(2) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin yirmi dört aylık süre içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

(3) İlgili mevzuat gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

Evlat edinme nedeniyle aylıksız izin

MADDE 30- (1) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilenler ile gönderilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

MADDE 31- (1) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen; sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ve yabancı bir memleketin resmi kurumlarında veya uluslararası bir kuruluşta görev almak üzere izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

(2) Memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesi dikkate alınarak aylıklı izin verilebilir. Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetk ili makamca uygun bulunması şarttır.

(3) Memurun 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan eşinin yurt dışında görevlendirilmesi ve aylıksız izin talebinde bulunması halinde aylıksız izin verilmez.

(4) 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesi gereğince yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi tutulan memurun (kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlar hariç) atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması halinde, talebine binaen eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izin verilebilir. Ancak, bu süre memuriyet boyunca hiçbir şekilde dört yılı geçemez.

(5) Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, on beş gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, mazeretsiz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır

Askerlik nedeniyle aylıksız izin

MADDE 32- (1) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince aylıksız izinli sayılır.

Aylıksız refakat izni

MADDE 33- (1) 26 ncı maddede belirtilen refakat izninin bitiminden itibaren memurlara, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Hizmet yılına bağlı aylıksız izin

MADDE 34- (1) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Sendika görevi nedeniyle aylıksız izin

MADDE 35- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde Bakanlık personeli sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeleri ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar.

(2) Sendika yönetim kurulu üyelerinin, birinci fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir.

Göreve başlama zorunluluğu

MADDE 36- (1) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

(2) Muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve dönmek için başvurmaları halinde başvuru tarihinden itibaren azami 30 gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur.

(3) Aylıksız izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen ve raporda belirtilen dinlenme süresinin bitimi aylıksız izin süresini n bitiminden sonraki bir tarihe rastlayan memurlar, izne çevrilmiş olmak şartıyla raporda belirtilen sürenin sonunda göreve başlarlar.

(4) Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kuruma yazılı müracaat etmeleri durumunda kurum bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılır.

Aylıksız izinlerin verilmesi ile ilgili işlemler

MADDE 37- (1) Aylıksız izin işlemleri sırasında aşağıda belirtilen usullere uyulması zorunludur.

a) 26 ncı maddeye istinaden aylıksız izin talebinde bulunulabilmesi için hastalığı belgeleyen sağlık kurulu raporunda; memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hastanın yakınının bakımına muhtaç olduğunun belirtilmesi gerekmekte olup, "refakat edilmesi gerekir" gibi ibarelere istinaden aylıksız refakat izni verilmez.

b) 28 ve 29 uncu maddelere istinaden doğum nedeniyle aylıksız izin talebinde bulunulabilmesi için doğum raporu veya doğum olayını belgeleyen diğer resmi belgelerin aslı veya aslı görülmek şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca tasdik edilen onaylı bir sureti ile müracaat edilmesi gerekir.

c) 30 uncu maddeye göre aylıksız izin talebinde bulunabilmek için, vesayet belgesinin onaylı sureti ile birlikte eşlerin çalıştı ğı kurumdan aynı konuda izin alıp almadığını gösterir belge talep dilekçesine eklenmelidir.

ç) 31 inci maddeye göre yurtdışına gönderilen memurun eşi tarafından bu durumunu ve görevlendirme süresini gösterir resmi belge ile müracaat edilmesi gerekir.

d) Fiili askerlik görevini ifa için görevlerinden ayrılacak olanlar ise sevk pusulasını ibraz etmek zorundadır.

e) Verilecek aylıksız izinler 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen azami süreleri geçemez. Ancak askerlik nedeniyle verilen aylıksız izinler askerlik süresi ile sınırlıdır.

Aylıksız izinli memurun tedavisi

MADDE 37- (1) Memurun aylıksız izinli olduğu süre içerisinde, (askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrılanlar hariç) kendisi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasında tanımlanan bakmakla yükümlü olduğu kişiler tedavi yardımından faydalanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer İzinler

MADDE 38- (1) Memurun kullanacağı diğer izinlere ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:

a) Memurlardan eşlerinin bulunduğu yere ataması yapılamayanlara istekleri üzerine 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre

izin verilebilir.

b) Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silahaltına alınan memurlara, silahaltında bulundukları sürece izin verilir.

c) Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara, fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.

ç) 2005/27 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bakanlığımız personelinden şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Gününde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılırlar.

d) 35 inci maddeye göre aylıksız izne ayrılmayan sendika yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün izinli sayılırlar.

e) İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır.

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca verilen ek ders görevi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre ücretli ders görevi verilen öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan memurlara bu görevleri süresince izin verilebilir. Bu kapsamda verilecek izinlerde mesainin ya da hizmetin aksatılmamasını teminen amirin takdiri söz konusudur.

g) (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) 2002/58 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi uyarınca ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlığımızda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşmeli Personelin İzinleri



BİRİNCİ BÖLÜM

İzin Türleri ve Amirler İzin türleri ve amirler

MADDE 39- (1) 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli personel için öngörülen izin türleri şunlardır:

a) Yıllık izin,

b) Mazeret izni,

c) Hastalık izni,

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinler, bu Yönerge ile memurlar için belirlenen amirler tarafından verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yıllık İzin

Yıllık izin

MADDE 40- (1) Sözleşmeli personelden hizmet süreleri bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanların ücretli yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.

(2) Sözleşmeli personele verilecek yıllık izin süresinin hesabında 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Kuruma prim ödemek suretiyle geçen süreler dikkate alınır.

(3) Yıllık izinler, görevin aksamaması şartıyla amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir.

İzinli sözleşmeli personelin göreve çağrılması

MADDE 41- (1) Yıllık iznini kullanmakta olan sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç duyulanlar, amirler veya birim amiri tarafından göreve çağırılabilir. Bu durumda sözleşmeli personelin belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi

zorunludur.

Amirin takdir hakkı

MADDE 42- (1) Amirler, sözleşmeli personelin yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Ancak, bu hak personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez. Amirler bu yetkilerini, görevin aksamamasını ve sözleşmeli personelin isteklerini birlikte göz önünde bulundurarak, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yıl içinde izin kullanma zamanını planlayarak kullanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeret İzinleri

Analık izni

MADDE 43- (1) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

(2) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Süt izni

MADDE 44- (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli kadın personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Babalık izni

MADDE 45- (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli erkek personele, isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde doğum tarihinden itibaren on gün ücretli mazeret izni verilir.

Evlilik izni

MADDE 46- (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli personele, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

Ölüm izni

MADDE 47- (Değişik: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli personele, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

Engelli çocuğun hastalanması halinde verilecek izin

MADDE 47/A- (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri

MADDE 47/B- (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hastalık ve Refakat İzinleri (1)

Hastalık izni

MADDE 48- (1) Sözleşmeli personele, resmi hekim raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Refakat İzni

MADDE 48/A- (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İşçilerin ve Sözleşmeli Bilişim Personelinin İzinleri (2)

İşçilerin izin kullanımı

MADDE 49- (1) İşçilere, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Bakanlık ile yetkili Sendika arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre izin kullandırılır.

Sözleşmeli bilişim personelinin izin kullanımı

MADDE 49/A- (Ek: 14/03/2022-3439761 O.) (1) Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeline verilecek izinlerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler dikkate alınır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari izinler

MADDE 50- (1) Savaş, olağanüstü durumlar, salgın hastalıklar, bayram tatilleri vb. nedenlerle Cumhurbaşkanlığınca veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerine verilen idari izinler, ilgili kamu kuramlarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır ve söz konusu izinlere ilişkin olarak Bakanlık personelinin özlük dosyasına herhangi bir kayıt yapılmaz.

İzin süresini kısaltma ve kaldırma yetkisi

MADDE 51- (1) Savaş ve olağanüstü durumlarda verilecek izinler, Cumhurbaşkanı, Bakan ve Valilerce kaldırılabilir veya süresi kısaltılabilir.

İzne ayrılan personele vekalet

MADDE 52- (1) Amirler, izne ayrılacak Şube Müdürü ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarında bulunan personele kimin vekalet edeceğini personelin izne ayrılmasından önce belirler. Vekalet görevinin, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.

Sorumluluk

MADDE 53- (1) İzne ayrılan personel, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk iş gününde görevine başlamak zorundadır. Birim amirince kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın izin süresinin sonunda göreve başlamayan veya izin belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde veya bu Yönergenin güncel olmayan hükümlerine ilişkin durumlarda 3 üncü maddede belirtilen mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 55- (1) Bakanlık personelinin izin işlemlerine ilişkin 30/01/2013 tarihli ve 2013/3 No'lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56- (1) Bu Yönerge Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57- (1) Bu Yönerge hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütülür.