İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

iyi günler, ben 30.08.2002 yılında Astsubay olarak göreve başladım. Astsubay olmadan önce Temmuz 1999 yılında (17 yaşında) 30 gün işçi statüsünde ssk girişim var. haziran 1982 doğumluyum. Halen Astsubay olarak göreve devam etmekteyim. Ben ne zaman emekli olurum ve yıpranma payının tamamını mı yoksa yarısını mı alırım? saygılarımla kolay gelsin.

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Eylül 1999 öncesi işçi statüsünde geçen 18 yaş altı hizmetler, hizmet toplamına eklenir ve emeklilik yaş hesabında dikkate alınır.

Soru : iyi günler, ben 30.08.2002 yılında Astsubay olarak göreve başladım. Astsubay olmadan önce Temmuz 1999 yılında (17 yaşında) 30 gün işçi statüsünde ssk girişim var. haziran 1982 doğumluyum. Halen Astsubay olarak göreve devam etmekteyim. Ben ne zaman emekli olurum ve yıpranma payının tamamını mı yoksa yarısını mı alırım? saygılarımla kolay gelsin.

Detaylar:

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun öncesi hükümler uygulanır. Yani, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, emeklilik yönüyle de 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz.

4857 sayılı İş Kanununda 14 yaşın dolumu ile 18 ve daha küçük yaş aralığında işçi olarak ve Kanunda belirlenen şartlar dahilinde çalışılabileceği belirlenmiştir.

506 sayılı Kanunda da 18 yaşından önce geçen sürelerde prim ödenmiş olması halinde emeklilik gün sayılarına ekleneceği belirlenmiştir.

Dolayısıyla, 14 yaş dolumu ile 18 ve daha küçük yaş aralığında çalışmaları bulunan memurların, memurluktan önce geçmiş bu süreleri 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun gereği bütünleşmektedir.

Eylül 1999 öncesi 17 yaş altı 30 gün işçilik süresi ne kazandırır?

Memurlardan yıpranma payı bulunan görevde bulunanların;

-8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk gibi çalışması olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uygulanmaktadır.

-8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk gibi çalışması olmayanlar hakkında ise 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanmaktadır.

Her iki madde hükmü arasındaki fark;

- 8 Eylül 1999 öncesi çalışması bulunanlardan yıpranma paylarının tamamı,

- 8 Eylül 1999 öncesi çalışması bulunmayanlardan yıpranma paylarının ise 3 yılı geçmemek üzere yarısı,

Tabi oldukları emeklilik yaşlarından indirilmektedir. Burada dezavantajlı olanlar Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayanlardır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Eylül 1999 öncesi işçilik çalışmanız sizi emeklilik yaşından yıpranma payınızın tamamının indirilmesini sağlayacağını, yani sizin için uygulanacak hükmün 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü olacağını, değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda; 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uygulandığında emeklilik yaş tarihinizin 56 yaşınızı tamamladığınız tarih olacağını ve bu tarihten de yıpranma payınızın tamamının indirilmesinde çıkan tarihin emeklilik tarihiniz olacağını değerlendirmekteyiz. Yani, Haziran 1982 + 56 = Haziran 2038 tarihinden diyelim emeklilik esnasında 5 yıl yıpranma payınız olduğunda Haziran 2033 tarihi emeklilik tarihiniz olacaktır. 6 yıl olduğunda Haziran 2032, 7 yıl olduğunda Haziran 2031 gibi.

Bu tarih zorunlu görev yapacağınız yaş haddi ile ilgili değildir. Astsubayların zorunlu emeklilik yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Buna göre astsubayların zorunlu yaş hadleri;

Astsubay astçavuşlar ve astsubay çavuşlar 43 yaşını doldurduklarında

Astsubay üstçavuşlar 46 yaşını doldurduklarında

Astsubay başçavuşlar 49 yaşını doldurduklarında

Astsubay kıdemli başçavuşlar 55 yaşını doldurduklarında,

Zorunlu olarak görevleri ile ilişikleri kesilmektedir.