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Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Mart 2022 14:12
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Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Esastan görüşülecek dosyalar şunlar:

. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ".gizleyenler." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

. 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin;

Üçüncü fıkrasının;

(a) bendinin,

Bentlerini bağlayan hükümlerin "...belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır." bölümünün,

Dördüncü fıkrasının;

(a) bendinin,

Bentlerini bağlayan hükmünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan ".ve benzeri oyunlar." ibaresinin Anayasa'nın 38. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesi talebi.

. 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesiyle 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen 28/A maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

KAPAT [X]

Mahkeme ayrıca 375 sayılı KHK'ya ilişkin 2 dosya, ve 926 sayılı Kanuna ilişkin bir dosyada ilk incelemeyi yapacak.

Bu arada, yakın tarihte yayımlanan 7/3/2022 tarihli ve (95) numaralı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi de incelemeye alınacak

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/19

Ankara 11. İdare Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan "... avukatlık vekalet ücreti..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

2

E.2022/20

Van 1. İdare Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

3

E.2022/31

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'na 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ek 18. maddede yer alan "...uygulanacak disiplin cezaları..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

4

E.2022/21

21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

5

E.2022/22

6/1/2022 tarihli ve 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a eklenen geçici 30. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

6

E.2022/29

7/3/2022 tarihli ve (95) numaralı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

7

E.2022/23

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

8

E.2022/24

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

9

E.2022/26

İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

10

E.2022/25

Ankara 28. İş Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

11

E.2022/30

Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".verilebilir." ibaresinin,

B. (1) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

12

E.2022/1 Değişik İşler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türk ve Dünya Birliği Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Değişik İşler

13

E.2019/80

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ".gizleyenler." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

14

E.2019/94

17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

15

E.2021/129

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

16

E.2019/116

Manisa 1. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin;

A. Üçüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükümlerin "...belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır." bölümünün,

B. Dördüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükmünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

17

E.2021/94

Çorum İnfaz Hakimliği

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan ".ve benzeri oyunlar." ibaresinin Anayasa'nın 38. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

18

E.2021/97

9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesiyle 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen 28/A maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası
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