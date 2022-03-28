Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi şu hususlara vurgu yapmıştır.

Suç tarihinde Çevre ve Orman Müdürlüğünde çevre mühendisi ve aynı zamanda ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünde görevli olan sanığın, çeşitli iş yerleri için ÇED raporları hazırlayıp kendisinin de görevli olduğu komisyona sunarak inceletip onaylatmak maksadı ile danışmanlık hizmeti veren katılandan hazırladığı raporların incelenmesi ve onaylanması için işveren firmadan aldığı ödemelerin %35'ini ve suç tarihine kadar yapılan işler için toplam 2.500 TL talep etmiştir.

Katılanın kolluğa müracaatı sonrası suçüstü yapılmasını sağlamak amacıyla kolluk tarafından seri numaraları alınmış 2.500 TL'nin katılan tarafından sanığa verildiği ve bu paralarla kollukça yakalandığı sübut bulan somut olayda eyleminin görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçunu oluşturmasına nazaran, bu yöndeki mahkeme kabulünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak, seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalandığından eksik teşebbüs vardır.

T.C.

YARGITAY

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2020/4866

Karar : 2021/622

Tarih : 16.02.2021

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ: İcbar suretiyle irtikap

HÜKÜM: Değişen suç vasfına göre; görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçundan mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihinde Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde çevre mühendisi ve aynı zamanda ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünde görevli olan sanığın, çeşitli iş yerleri için ÇED raporları hazırlayıp kendisinin de görevli olduğu komisyona sunarak inceletip onaylatmak maksadı ile danışmanlık hizmeti veren Kök Çevre Müşavirlik Ltd. Şti'nin müdürü olarak çalışan katılan ...'den hazırladığı raporların incelenmesi ve onaylanması için işveren firmadan aldığı ödemelerin %35'ini ve suç tarihine kadar yapılan işler için toplam 2.500 TL talep ettiği, katılanın kolluğa müracaatı sonrası suçüstü yapılmasını sağlamak amacıyla kolluk tarafından seri numaraları alınmış 2.500 TL'nin katılan tarafından sanığa verildiği ve bu paralarla kollukça yakalandığı sübut bulan somut olayda eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 257/3. maddesinde yer alan görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçunu oluşturmasına nazaran, bu yöndeki mahkeme kabulünde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de; suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden, yanılgılı değerlendirmeyle tamamlanmış suçtan mahkumiyetine karar verilmesi, Anayasa Mahkemesinin TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı Kararının değerlendirilmesi lüzumu,

Kanuna aykırı, sanık müdafi ile katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 16/02/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.