Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 22:15
Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız