Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Şubat 2022'ye ilişkin açıkladığı Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporu, kira fiyatlarındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Yılın ilk ayında yıllık yüzde 77,8 oranında artan ülke genelindeki ortalama kiralık daire fiyatları, yılın ikinci ayında yıllık yüzde 84,2 yükseldi.

Şubat ayında yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 112,3, Ankara'da yüzde 106,7, İzmir'de ise yüzde 74 oldu.

Ocak ayında ise yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 97,7, Ankara'da yüzde 82 ve İzmir'de yüzde 62 oranında artmıştı.

EN FAZLA ANTALYA'DA ARTTI

Rapora göre, en yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 122 ile Antalya, yüzde 112,3 ile İstanbul, yüzde 106,7 ile Ankara, yüzde 98,2 ile Mersin ve yüzde 88,1 ile Kocaeli oldu.

En düşük kira artışının görüldüğü iller ise yüzde 35,8 ile Denizli, yüzde 34,5 ile Trabzon, yüzde 33,6 ile Van, yüzde 31,6 ile Mardin ve yüzde 20 ile Kahramanmaraş şeklinde öne çıktı.

KİRALIK KONUT ARZI DÜŞÜYOR

Öte yandan, rapordaki kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimlerin detayları, hem kiralık konut sayısının hem de kiralanan konut sayısının düştüğünü gözler önüne serdi.

Buna göre, önceki aya kıyasla, kiralık ilan sayısı yüzde 6,7 (191 binden 178 bine), kiralanan konut sayısı ise yüzde 3,1 (47 binden 45 bine) geriledi.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı, İstanbul'da artarken, Ankara'da ve İzmir'de

azaldı. Bu oran şubat ayında İstanbul'da 1,8 puan yükselirken, Ankara'da 0,2 puan, İzmir'de ise 0,5 puan azaldı.

Son verilere göre, kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 25,7, Ankara'da yüzde 23, İzmir'de ise yüzde 21,2 oldu.