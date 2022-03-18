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TBMM Başkanı Şentop'tan seçim kanunu değişikliği açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin, "İttifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu, yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 22:47
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TBMM Başkanı Şentop'tan seçim kanunu değişikliği açıklaması

Trakya'da görev yapan basın mensuplarıyla Keşan ilçesindeki otelde bir araya gelen Şentop, Çanakkale Savaşı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nda geniş bir coğrafyada büyük bir savaş yürütüldüğünü anlatan Şentop, bu savaşta insan ve büyük toprak kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Ekonomik olarak da büyük kayıpların olduğunu, bazı muharebelerin kaybedildiğini bazılarının kazanıldığını dile getiren Şentop, "Fakat Çanakkale bunlar içerisinde çok önemli. Çünkü düşmanın Çanakkale'yi hedeflemesi, esasen o zamanın başkenti olan İstanbul'u ele geçirmek idi. Çanakkale'yi geçebilselerdi İstanbul'u ele geçirmiş olacaklardı ve bütünüyle Osmanlı Devleti'ni o zaman sona erdirmiş olacaklardı. Tarihin seyrini değiştirme diye bahsettiğimiz şey esasen bu." diye konuştu.

Şentop, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin komutanlarının Çanakkale'de savaştığını anlattı.

Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasının Milli Mücadele ile ilgili çok büyük bir özgüven kazandırdığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Düşünün yani o kadar büyük bir coğrafyada üç dört yıl boyunca kaybede kaybede, Balkan Harbi'nden itibaren toprak, insan, ekonomik varlıklarınızı kaybediyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Küçücük bir toprak parçasına sıkışmış durumdasınız. Ama işte onun en sonlarına doğru bir yerde ve çok daha zor bir savaş. Bu kadar imkansızlıklar içerisinde bu savaşı kazanmışsınız. Demek ki kararlı olduğumuz zaman, ortaya kendi varlığımızı koyduğumuz zaman, inandığımız zaman böyle bir başarıyı gerçekleştirebiliyoruz. İşte Milli Mücadele'nin ruhu da aslında buradan doğuyor."

Şentop, Çanakkale savaşlarında, terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere savaşın komutanlarını, askerleri rahmetle, minnetle andı.

- "Kalıcı eserler ortaya konulmalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasetin sadece sözden ve eleştirmekten ibaret olmadığını, kalıcı eserlerin ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Bu bakımdan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük eserlerden biri olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Köprü olarak baktığımızda dünyada benzeriyle yarışan, birçok konuda birinciliği olan bir eser. İki ayak arasındaki açıklık, mesafe bakımından dünyada birinci. Ama toplam köprü uzunluğu bakımından da baktığımızda bizim şu anda en uzun köprümüz. Hem mühendislik olarak çok büyük bir proje, imalat bakımından çok büyük bir eser hem de bu bölgeyi Avrupa ve Asya'yı birleştirecek bir köprü olması hasebiyle önemli."

- "Türkiye'nin gerçek manadaki gücünü ve tesirini göremiyorlar"

Türkiye'nin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara da seslenmek istediğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz eleştirilecek şeyler çok vardır, yani bizim kişisel olarak da hayatımızda olduğu gibi, devlet hayatında da olur. Sonuçta insanlar yönetiyor ülkeyi. Yanlışlar da olabilir. Bunlar eleştirilebilir. Esas itirazım şu; Türkiye'yi içeriden gören, kendi evinin, mahallesinin, şehrinin sınırları dışına pek çıkmayan insanlar, Türkiye sınırları dışına çıkmayan insanlar, çok daha rahat Türkiye'yi eleştiriyor. Çünkü Türkiye'nin gerçek manadaki gücünü, büyüklüğünü ve tesirini göremiyorlar."

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- Seçim Kanunu değişikliği

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de zaman içerisinde seçim kanunlarında çok değişiklikler yapıldığını aktardı.

Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu açıdan bunun önemli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan barajda yüzde 10'dan yüzde 7'e indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir husus da ittifaklar. Dolayısıyla ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu, yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor. Ben bu seçim kanunu teklifindeki değişiklikleri genel olarak olumlu buluyorum. Daha önce 2018'de de biz Anayasa Komisyonu Başkanıyken çalışmalarımız vardı, o çalışmalar içerisinde bu konuları da değerlendirilmiş konulardı. Bu bakımdan bazı değerlendirmeler var, eleştiriler var. Ben henüz tam olarak anlamadıklarını düşünüyorum. Mesela artık oy diye bir şeyden bahsediliyor, böyle bir şey yok. Böyle bir şey mevzubahis değil. Kastedilen şey partilerin bir araya geldiğindeki toplam oyları arasındaki mukayese, o kaldırılıyor. Şimdi her partinin kendi oyu üzerinden değerlendirme yapılacak. Burada sadece bir hesaplama meselesi farklılığı var."

- "Hukuk olmazsa o zaman barış da olmaz, siyaset de olmaz"

Uluslararası hukuka saygının önemine işaret eden Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok meclis başkanı ile konuşurken şunu ifade ediyorum, buradaki mesele uluslararası hukuka saygı meselesi. Ukrayna'ya saldırıyı uluslararası hukuka aykırı bulduğumuzu söylüyoruz. Rusya'ya da söylüyoruz. Rusya Meclis Başkanıyla da görüştüm ben onlara da söylüyorum, 'Uluslararası hukuk diye bir şey bırakmadınız ki dünyada.' diyorum onlara. Afganistan'da uluslararası hukuk mu vardı? Irak'ta, Suriye'de, bizim yakın coğrafyamızda Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı gördük, yaşadık. 1990'lı yılların başlarında yani uluslararası hukuku dünyanın her yerinde çiğniyorsunuz şimdi bu sefer uluslararası hukuktan bahsederken kimse sizi ciddiye almıyor. Halbuki hukuk olmazsa o zaman barış da olmaz, siyaset de olmaz."

Şentop, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan ile ilgili kararları olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'daki Türklerle ilgili çoğunuz gidiyorsunuz, geliyorsunuz, orada İskeçe Türk Birliği var, Türk Gençlik Birliği var, bunlarla ilgili dernek bunlar, dernek statüsünde Türk kelimesini kullanmaları sebebiyle kapatıldığını, hatta tabelalarının indirildiğini görüyoruz. Bununla ilgili Yunanistan içerisinde davalar açıldı, ama sonuç alınamamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun insan haklarına aykırı olduğunu, sözleşmeye aykırı olduğunu tespit etmiş, 10 tane karar var. 'Ben tazminatı ödeyim ama yine de bu tabelaları indirteyim.' diyorlar. Bu tamamen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, sözleşmeye saygısızlık. Ama bununla ilgili bir tedbir alındığını görmüyoruz. Yakın zamanda burada sanıyorum 19 göçmen geri itme sebebiyle ve çok olumsuz şartlarda soğukta donarak vefat etti. Tamamen düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti, dernek kurma hürriyeti gibi bir konu da değil. Yaşama hakkıyla ilgili çok temel bir insan hakkından bahsediyoruz. Bununla ilgili Avrupa ülkelerine, parlamento başkanlarına mektup yazdım. Bir kısım dönüşler oldu ama bir kısmının haberi bile yok olan bitenden. Çünkü herkes Türkiye'de bir kusur var mı, eksiklik var mı? Oraya bakıyorlar. Kendilerine, etrafındaki ülkelere, diğer Avrupa ülkelerine bakmıyorlar. Bu olmaz, hukuk bu şekilde işlemez. Bu tür krizler hukukun önemini ortaya çıkartıyor."

- "Keşan'da Gıda OSB kurulacak"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem Trakya hem de Anadolu tarafındaki yerleşim birimlerini birbirine bağladığını söyledi.

Köprünün sürekli bir geçiş hattı olduğunu ifade eden Şentop, "Gümrük kapılarından Türkiye içerisine geçen araçların bir kısmı mecburen İstanbul üzerinden gidiyor. Bunların Ege ve Akdeniz'e ulaşmak zorunda olanları, güney Marmara'ya ulaşmak durumunda olanları, belirli bir kısmı artık bu yolu kullanmayı tercih edecek bir taraftan." diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki tarafında da ekonomik ve ticari havzalar oluşturarak geliştireceğini aktaran Şentop, köprüye yakın yerleşim yeri olan Keşan ilçesinin belli bir makul süre içerisinde ekonomik ve ticari havzalardan biri haline geleceğini kaydetti.

Keşan'da Gıda OSB kurulacağını dile getiren Şentop, "Bölge milletvekillerimiz bölgeyle ilgili işleri, meseleleri takip ediyorlar yakından. Ben de bir bölge milletvekili olarak yardım, destek istedikleri her zaman birlikte hareket ediyoruz ve bölgemiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bölgemiz için." dedi.

Salgın sürecini tüm dünyanın yaşadığına değinen Şentop, "Salgının ortaya çıkarmış olduğu tablodan kısa bir süre sonra ekonomiyle ilgili dünyada ciddi problemler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda elindeki imkanlar dahilinde elindeki desteği sağlamaya çalışan ülkeler arasında oldu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TBMM Başkanı Şentop'a, belediyenin kademe biriminde atık malzemelerden yapılmış 1915 Çanakkale Köprüsü maketi hediye etti.

Programa, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da katıldı.

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