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Ali Yalçın: Memur-Sen ailesi çizgisinden ödün vermeyen bir aile

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi, kurulduğu günden bugüne kadar çizgisinden ödün vermeyen bir aile." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 23:17
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Ali Yalçın: Memur-Sen ailesi çizgisinden ödün vermeyen bir aile

Yalçın, Antakya'da bir otelde Eğitim-Bir Sen Hatay Şubesi'nin düzenlediği teşkilat buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in milletin yanında pozisyon alarak, çalışanın hak ve menfaatini gözeterek yola çıktığını anlattı.

Memur-Sen'in 30 yıllık mücadele süreçlerine değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"Memur-Sen ailesi kurulduğu günden bugüne kadar çizgisinden ödün vermeyen bir aile. Çünkü kuruluş hikayesinde niçin kurulmak istendiği konusunun altını başlangıçta doldurduğu için, ondan sonra hiçbir boşluk oluşturmayan, aynı çizgi üzerinde yolculuğu devam ettiren bir aile. Bizim yola çıkışımız bir ihtiyaca binaen Türkiye'de yeni bir alan açmak, yeni bir sayfa, emek mücadelesinde erdemli bir yaklaşım ortaya koymak, bu ülkede sendikacılığın bizcesini, bizim değerlerimize yaslanarak ortaya koymak bizim temel iddiamız ve idealimizdir."

Yalçın, Memur-Sen olarak 10 yıllık süreç içerisinde 350 kazanımın altına imza attıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya çok sayıda sendika üyesi ve kurum müdürleri katıldı.

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