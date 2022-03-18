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Bıçaklı saldırı olayında ESHOT'tan suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'ta meydana gelen ve yedi ESHOT şoförü ile bir polis memurunun bıçakla yaralandığı olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Haklarında soruşturma dosyası açılan iki zanlının yargılanması ve cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 23:32
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Bıçaklı saldırı olayında ESHOT'tan suç duyurusu

İzmir'de 24 Şubat Perşembe sabahı 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yeşilyurt Polat Caddesi'nde ESHOT personeli servis otobüsüne binmek isteyen iki zanlı, kendilerini uyaran ESHOT şoförlerine bıçakla saldırdı. Yedi ESHOT şoförü ile olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru bıçakla yaralandı. Yaralılardan beşi tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edilirken, durumları ağır olan polis memuru ile iki ESHOT şoförü ise uzun süre tedavi gördü. Yakalanan zanlılar Mertcan A. ve Selami Gökhan K. ifadelerinde olayı hatırlamadıklarını ve "uyuşturucu etkisi" altında olduklarını söyledi. ESHOT Genel Müdürlüğü, haklarında soruşturma dosyası açılan iki zanlı için İzmir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. ESHOT Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan şikayet dilekçesinde, zanlıların kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleme, ulaşım aracının alıkonulması ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından yargılanması ve cezalandırılması talep edildi.

Başkan Soyer'in talimatıyla

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Her şeyden önce, kurum olarak mağdur personelimizin yanındayız. Başkanımız Tunç Soyer'in talimatıyla dava sürecine müdahil oluyoruz. Bu tip suçların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki kimse bir daha benzerlerine kalkışamasın. Olayın, insani açıdan üzücü yönü olduğu gibi idaremiz açısından da ciddi sonuçları oldu. Ölümden dönen yaralı şoförlerimiz, 7 ile 35 gün arasında değişen raporlar almak zorunda kaldı. Hem onlar hem de kurumumuz ciddi anlamda iş kaybına uğradı. Sorun, yeterli sayıda personele ek mesai yaptırılarak aşılabildi. Hesapta olmayan ciddi bir maliyet ortaya çıktı ve bu maliyet kamu kaynağından karşılandı. Kamu kaynağı, halkın parasıdır. ESHOT Genel Müdürlüğü olarak zanlıların en üst sınırdan ceza alması için tüm hukuki girişimleri yapacağız" dedi.

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