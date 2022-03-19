POMEM Giriş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,"
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan ", adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan "Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız