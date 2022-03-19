Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı" ibaresi "3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız