Ünlüler '1915 Köprüsü' hakkında ne dediler?

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıldönümünde dünyaya karşı kahramanlıklarıyla destan yazan başta Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, minnetle anıyorum. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Bugün Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle taçlanıyor. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip. Üstünde taşıdığı sembollerle bu eser Türk milletinin gururudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

SİNAN AKÇIL: Çanakkale Köprüsü'nü görünce iki ayrı duygu yaşadım. Birincisi Çanakkale doğumlu babamın bugünleri görebilmiş olmasının mutluluğu, ikincisi bir Türk genci olarak yine kendimi gururlu hissetmem... Çalışkanlık, azim, vizyon dolu yepyeni bir armağandır bu köprü. Çanakkale geçilmez! Düşmanlar asla geçemedi de zaten ama artık her Türk vatandaşı gururla bu köprüden geçecek. Dünyaya da şu mesajı vermiş olacağız; Çanakkale ancak biz izin verirsek geçilir, hem de en güzel şekilde..."

HADİSE: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman askerlerimizi minnetle anıyorum."

CENGİZ KURTOĞLU: "Çanakkale Zaferi'mize yakışır bir nişane oldu. Ülkemizi taçlandıran bu dev projelerle Türkiye tarihe bir kez daha damgasını vurdu. Milletçe emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

MUAZZEZ ERSOY: "Doğuyla batıyı bir kere daha birleştiriyoruz. Büyük Türkiye'ye büyük tesisler yakışır. Hayırlı olsun ülkemize ve dünyaya. Gururluyuz."

SERKAN ÇAĞRI: "Çocukken rahmetli babamla Gelibolulu, Lapsekili, Çanakkaleli müzisyen abileri ziyaret ederdik. Feribotla yaptığım bu seyahatlerin hatıralarımda çok büyük yeri var. Bir gün burada böyle bir köprü olacak deselerdi inanmam zor olurdu. Ama bugün burada böyle bir köprü var artık. Bu tarihi ana şahit olmanın ötesinde açılış konserini de vermek nasipmiş. Bugün sahneden tüm aziz şehitlerimizin ruhuna en güzel duyguları üfleyeceğim. Şanlı Çanakkale'mize ve ülkemize hayırlı olsun."

OKTAY KAYNARCA: "Çanakkale geçilmez."

IŞIN KARACA: "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar için canını tereddütsüz feda eden Çanakkale kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

BEHZAT UYGUR: "18 Mart Çanakkale Zafer'inin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

ZAFER ALGÖZ: "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide, Anadolu'da, İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Mustafa Kemal Paşamıza, aziz silah arkadaşlarına, mehmetlerimize minnet ve saygıyla..."