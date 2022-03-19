Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öğretim dili yüzde 30 İngilizce olarak değiştirildi.

Üniversitenin hukuk fakültesinde İngilizce eğitimi için, "Gerek zorunlu derslerden bazıları gerek çok sayıda sunulacak seçmeli dersler ve Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden alınacak dersler ile birlikte İngilizce ders oranının yasal zorunluluk olan %30 oranının oldukça üzerinde olması planlanmaktadır" yazıyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre ise öğretim dili İngilizce olan üniversitenin kayyum rektör Melih Bulu'nun görevde olduğu sırada 7 Şubat 2021 yılında yayınlanan Resmi Gazete ile açılmasına karar verilen hukuk fakültesinin öğretim dili en yüzde 30 İngilizce olarak değiştirildi.