İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi

18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede dolu ve boş kadro kararnamesi yer aldı. Daha önce zabıt katiplerine tanınan 3 ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı infaz koruma memurlarına da verildi.

Kadro kararnamesinde, 3. dereceden 500 ve 4. dereceden 500 olmak üzere 100 adet 3 ve 4. dereceli kadro ihdası yapıldı.

Bu düzenleme iki şeyi sağlayacaktır.

1- Kısa vadede 500 infaz koruma memuru 3. dereceli kadroya atanma ve yeşil pasaport edinme hakkına sahip olacaktır.

2- 3 ve 4. dereceli kadroya bir personelin atanmış olması dahi, kısa vadede 5. derecedeki infaz koruma memurlarının tazminatlarının, Zam tazminat kararnamesinin 10. maddesi gereğince emsalden dolayı artmasını sağlayacaktır. Özel hizmet tazminat oranları 75'ten 100'e çıkacaktır.

Ancak tüm bunlar için Adalet Bakanlığının teknik düzenlemeler yapması ve durumu teşkilatına bir Genelge ile bildirmesi gerekmektedir.