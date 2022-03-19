Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 10:24
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı belirtildi.
İncelemede, bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız