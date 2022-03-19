Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ramazan öncesi Kızılay'a destek amacıyla 6 saat süren "Teşekkür ve Dayanışma Programı" adıyla canlı yayın gerçekleştirildi.

Bir bölümü ulusal kanalardan, tamamı ise Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, Kızılay'a 104 milyon lira bağış yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin bağışta bulunduğu gecede, 5 yaşındaki Fatma Zehra'nın kumbarasındaki paralarını Kızılay'a bağışladığını söylemesi ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, paylaştıkça bereketin artacağına dikkati çekerek, "Dayanışma ve yardım ayımız olan ramazanda sofralar kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine önceden ulaşalım istedik." ifadesini kullandı.

Yardımlarının ramazanda da devem edeceğini açıklayan Kınık, şunları belirtti:

"Biz ramazanın ilk iftarında, sahurunda masalarda olmak istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için can suyu. Dayanışma insanın insana dayanması ile oluyor. Sizlerin hiç tanımadığınız insanlara elinizi uzatmanızla oluyor. Bunun bereketi buradaki rakamlarla sınırlı değil. Afganistan'dan Ukrayna'ya 20 ülkeye acının çok olduğu bu bölgelerde yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. İnsanın elinden tutmaya çalışacağız. Bu Ramazan Bayramı'nda da bu hedefleri birkaç kat aşacağımıza inanıyorum. Geçen sene 45 milyon insana dokunduk. Bu sene bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Vatandaşların desteği ve cömert bağışlarıyla ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda paketlerinin, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını aktaran Kınık, "Zekat, fitre ve fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçeği yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan gıda kolilerini dağıtacağız." bilgisini verdi.