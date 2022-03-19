23 düzensiz göçmenin 6 kişilik tekneyle 'ölüme yolculuğu' Yargıtay kararında

Yargıtay, İzmir'den yurt dışına kaçak gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmenden 10'unun, bulundukları 6 kişilik teknenin batması sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davada göçmen kaçakçısı 4 sanığa verilen cezayı onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına göre, 2016'da düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yurt dışına götürmek isteyen kaçakçılar, olay tarihinden bir hafta önce 20 bin liraya ahşap ve fiber tekne aldı.

Yaklaşık 4 metre boyundaki 6 kişilik ve azami 575 kilogram kapasiteli tekne, belirlenen günde 23 düzensiz göçmenle denize indirildi.

- Kaptan tekneyi terk etti

Filistinli kaptanın kullandığı tekne, denize açıldıktan yarım saat sonra kayaya vurdu.

Motor arızası yapıp su almaya başlaması üzerine kaptan, sahile dönmeye çalışsa da tekne su almaya devam etti. Sahile az mesafe kala aşırı yükün de etkisiyle iyece su alan tekne battı. Bu sırada kaptan, tekneyi terk etti ve kayıplara karıştı.

Olay sonucu teknedeki 4'ü çocuk, 2'si bebek ve 4'ü kadın olmak üzere 10 düzensiz göçmen boğuldu. Teknedeki 13 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olaya ilişkin açılan davada yargılama sonucu İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 4'üne "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21'er yıl, diğer sanığa ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar, ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan da süreli hapse mahkum edildi.

Bu kararın, Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, sanıkları "olası kastla öldürme" suçundan 4 kez 25'er yıl, 6 kez de 16 yıl 8'er ay hapse mahkum etti. Ancak mahkeme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 307/5'inci maddesinde belirtilen temyiz istemi kapsamında bozma kararından önce verilen cezadan daha ağır cezaya hükmedilemeyeceği gerekçesiyle sanıkları neticeden 21 yıl hapse çarptırdı.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararı 4 sanık yönünden onadı, bir sanık hakkındaki hükmün ise bozulmasına karar verdi.