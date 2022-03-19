Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir:" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı.

Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

-Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu; 'en'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanlarla bir araya gelen Karaismailoğlu binlerce çalışanla köprüyü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu başarıyla tamamladıklarını söyledi. Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın hizmetine yakışır bir eser kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu dev projenin çeşitli kademelerinde birlikte yol aldık, mesai harcadık, alın teri döktük. Karşılaşılan zorlukları birlikte aştık ve bu muazzam eseri omuz omuza hep birlikte tamamladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin yolunu açan, geleceğini aydınlatan bir ailenin mensupları olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Aranızda Kömürhan Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, Osmangazi ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi diğer binlerce projelerimizde emeği olan arkadaşlarımız da var. Bu emeklerin, dev eserler olarak ülkemize döndüğünü bizler çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Sizler de kendinizle gurur duyun. Bizler, bu çalışmalarımız için azmimizi yalnızca kas gücümüzden, akıl gücümüzden almadık; vatan sevgisi en büyük motivasyonumuz oldu. Biliyorduk ki yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür, turizm ve sanatına can katacak. Biliyoruz ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli altyapısını hazırlayacak. Biliyoruz ki ekonomimiz işte bu yatırımlarla büyüyecek. Büyüyen ekonomi de kendine yeten, dünyada lider, milli bağımsızlığı sarsılmaz Türkiye demektir. İşte biz, burada ve diğer tüm projelerimizde bunun için çalıştık, buna hizmet ettik. O nedenle bir kez daha sizleri sarf ettiğiniz üstün çaba için kutluyorum."

- "Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak dünyada parladı"

Gerçekleştirilen tüm projelerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri itibarıyla ülkenin, çocukların geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında birçok başarıya imza atıldığına dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu; 'en'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü. Mimari tasarımı ve teknik özellikleriyle yüzyılın en şanlı destanını bugünlere taşıdı. Ata mirasına en doğru şekilde sahip çıkan bir abide, Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak dünyada parladı. Biliyoruz ki bu başarı, büyük, güçlü Türkiye hedefine inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yakalayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Çalışmalarınızda çok sıkı bir gayret gösterdiğinizi çok iyi biliyoruz. Projemizin 1,5 yıl önce bitirilmesi, bunun en güzel kanıtıdır. İleride, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden geçerken çocuklarınıza, torunlarınıza 'Ben bu köprünün yapımında çalıştım, bu köprünün her aşamasında emeğim, katkılarım var.' diyeceksiniz. Bunu gururla hep birlikte söyleyeceğiz. Milletimiz sizlere minnettardır."

Her türlü fedakarlık ve özveriyi gösterdiği, ciddiyetle ve başarıyla çalıştığı için emeği geçen herkese teşekkür eden Karaismailoğlu, daha nice projede yeniden bir araya gelerek Türkiye için emek verip ter dökeceklerini de sözlerine ekledi.

Çalışanlarla kahvaltı yapan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından helikopter alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.