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6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki 6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 11:40
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6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor

Türkiye genelindeki 6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişi, laboratuvar çalışmaları, seminer ve atölye çalışmaları gibi hem teorik ve hem uygulamalı derslere katılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan biri olan "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" ile 60 yaş ve üzerinin aktif, sağlıklı yaşlanması destekleniyor.

Literatürde "üçüncü yaş üniversitesi" olarak anılan, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kıbrıs Girne Üniversitesinde faaliyet gösteren eğitim yapılanmaları ile 60 yaş ve üzeri bireyler, ihtiyaçlarına özgü oluşturulan programlar çerçevesinde eğitim görüyor.

Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan tazelenme üniversitelerinde ücretsiz hizmet veriliyor. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesine başvurabiliyor.

- Dersler ağırlıklı olarak anatomi ve hukuktan oluşuyor

Türkiye genelindeki 6 Tazelenme Üniversitesi'nde toplam 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor. Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyler, yaşlılık dönemiyle gelen biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlanıyor.

Uygulama, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelinden oluşuyor.

Dersler ağırlıklı olarak anatomi ve hukuktan oluşuyor. Ayrıca erken saatte gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanında uzman doçentlerin gözetiminde kültür fizik hareketleri yapılıyor.

- 5 üniversite ile daha iş birliği protokolü imzalandı

60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla hayat boyu öğrenme, dijital dönüşümün desteklenmesi ile toplumsal hayata katılım desteklenerek, aktif ve sağlıklı yaşlanma olgusunu güçlendirecek mekanizmaların temelleri atılıyor.

Uygulamanın ülke genelinde üniversitelerde yaygınlaştırılması amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzalandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde daha fazla üniversiteyle protokol imzalanması hedefleniyor.

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