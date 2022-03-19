Karlı yolda hareket halindeki ambulansta doğum gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinden il merkezine sevk edilen Didem Ünal'ın doğumu, ebe Mercan Doğan tarafından karlı yolda hareket halindeki ambulansın içinde gerçekleştirildi.

Çatalzeytin ilçesinde yaşayan ve 9 aylık hamile olan Didem Ünal, bir hafta kadar önce doğum sancılarının başlaması üzerine saat 04.00 sıralarında 112 Acil Servis'ten yardım talebinde bulundu.

Ambulansla Çatalzeytin İlçe Hastanesine getirilen Ünal, hastanede görevli 63 yaşındaki ebe Mercan Doğan tarafından muayene edildi.

Doğumun riskli görülmesi üzerine Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doğan, yolda bir sorun olabileceği düşüncesiyle kendisi de Ünal'ın yanında bulunmaya karar verdi.

Çatalzeytin'den 100 kilometre mesafedeki Kastamonu'ya giderken 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda doğumun başlaması üzerine Doğan, müdahale etti. Doğan'ın yardımıyla Ünal, karlı yolda hareket halindeki ambulansın içinde sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen anne ile "Ertuğrul" adı verilen bebek, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilerek evlerine döndü.

- "Çocuklarını sapasağlam kucaklarına verdiğim için çok mutluyum"

Mercan Doğan, gazetecilere, annesini kardeşinin doğumu sırasında 6 yaşında kaybettiğini, bu olaydan etkilenerek ebe olduğunu söyledi.

Her doğumun riskli olduğunu, bu nedenle çağrıldığı hiçbir doğuma gitmemezlik yapmadığını vurgulayan Doğan, "Ne zaman bana ihtiyaç olduysa orada oldum. Mesleğimi belki çocuklarımdan önde tuttum. Gece gündüz demeden sürekli ihtiyaç duyulan yerde yardıma koştum. Sayısını tam bilemiyorum ama binden fazla doğuma katılmışımdır." dedi.

Cemal ve Didem Ünal çiftinin oğulları Ertuğrul'un doğumu sırasında yaşadıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Sabaha karşı arkadaşlar beni aradı. Muayene ettiğimde doğumun başladığını, Kastamonu'ya yetişmelerinin mümkün olmadığını gördüm. Sonra annem aklıma geldi. Vicdanen rahat edemeyeceğimi, ambulansla gitmek zorunda olduğumu hissettim. Yola çıktık. Yaralıgöz Dağı'nın tepesinde kar ve fırtına var, ambulans duramıyor, dursa bir daha hareket edemeyecek. O halde ambulans hareket ederken doğumu gerçekleştirdik. Sağlıklı bir doğum olduğu, çocuklarını sapasağlam kucaklarına verdiğim için çok mutluyum."

- "Unutulmaz bir anı oldu"

Yolculukta ambulansta bulunan acil tıp teknikeri Tuğçenur Şanalır da kritik bir doğum olacağını anladıkları için Doğan'a haber verdiklerini belirterek, "Bize çok yardımcı oldu. Yoldayken bebek dünyaya geldi. Tecrübeli bir ebe ile gitmek bizi rahat hissettirdi. O gün sağlıklı bir çocuğu dünyaya getirmek, anne ve çocuğu sağlıklı şekilde hastaneye teslim etmek gurur vericiydi." ifadesini kullandı.

Acil tıp teknikeri Metehan Aykaç, doğumun yaşandığı gece önlerinde riskli 2 saatlik bir yolculuk bulunduğuna işaret ederek, "Hava çok kötü, yollar kar ve buzlu, doğum riskliydi. O yüzden Mercan ablamızı yanımıza alarak gittik. İnsanların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Ünal ise Doğan'ın istirahatte olmasına rağmen yaşanabilecek soruna karşı ambulansta eşinin yanında gittiğine dikkati çekerek, "Yolda doğum gerçekleşti. Hepsinden Allah razı olsun. Aniden bir doğum oldu. Unutulmaz bir anı oldu." diye konuştu.