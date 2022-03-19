İhtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

İhtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can: Fındık önemli bir ihraç ürünü. Bu üründen yılda 2-2,5 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Katma değerli ürünler imal ederek satabilirsek gelirimiz 5-10 milyar dolara çıkabilir. Bu konuda Ar-Ge çalışmaları planlıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 12:22
Yazdır
İhtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) fındık alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Giresun Üniversitesi, yapacağı araştırma ve projelerle verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra yeni katma değerli mamullerle ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, AA muhabirine, üniversitelerinin, YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Kasım 2021'de fındık alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma programına kabul edildiğini söyledi.

Fındığın Giresun için önemine işaret eden Can, kentin yegane tarım ürününün fındık olduğunu, halkın gelirinin yüzde 70 oranında fındığa dayandığını dile getirdi.

Can, ihtisaslaşma programına kabulün ardından altyapı çalışmaları ve yol haritasının belirlenmesi sürecinin hızla başlatıldığını belirterek, ihtisas üniversitelerinde olması gerektiği gibi ürünle ilgili koordinatörlük kurduklarını ifade etti.

Fındık koordinatörlüğüne bağlı yürütme ve danışma kurulları olacağını, bu kurullarda Giresun Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversiteleri, fındıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer alacağını anlatan Can, kurullarda kimlerin yer alacağına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Can, fındık yetiştiriciliği ve yeni katma değerli ürünlere yönelik çalışmaların bu kurullarca yürütüleceğini, ortaya çıkarılacak projelerin fındık koordinatörlüğüne geleceğini ifade etti. Can, projelerin burada değerlendirmeler yapılarak karara bağlanacağını, izlenecek yol haritalarının koordinatörlük üyelerince belirleneceğini dile getirdi.

Bir dekar alandan alınan ürün miktarının ABD'de 278, İtalya'da 220, Gürcistan'da 170, Giresun'da ise ortalama 90 kilogram olduğunu söyleyen Can, kalite ve verimin artırılması konusunda öncelikle sorumluluğun üniversitelerine düştüğünü, bu konuda yol haritası oluşturma aşamasında bulunduklarını belirtti.

Can, fındığı kendi içinde temalara ayıracaklarını kaydederek, "Fındık yetiştiriciliği başlı başına bir başlıkta olacak. Sertifikalı fındık fidanlarının yetiştirilmesi, eski dikim alanlarının gençleştirilmesi, arazi yapılarının düzenlenmesi, zirai bakım, bütün bunlar yetiştiriciliğin altında işlenecek konular." dedi.

Fındığın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeken Can, "Bu üründen yılda 2-2,5 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Katma değerli ürünler imal ederek satabilirsek gelirimiz 5-10 milyar dolara çıkabilir. Bu konuda Ar-Ge çalışmaları planlıyoruz." diye konuştu.

Rektör Can, fındığın dış ve iç kabuğu ile zarından da katma değerli ürünler imal edilmesi yönünde planlamaları olduğunu belirterek, "Bunlar kozmetik, nitelikli karbon üretimi ve ilaç sanayisinde kullanılabilir. Katma değeri yüksek yeni ürünler yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor
6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 kişiye eğitim veriliyor
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Kocaeli'de destekleme ve kurs faaliyetlerine 1 gün ara verildi
Kocaeli'de destekleme ve kurs faaliyetlerine 1 gün ara verildi
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
17 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
17 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi

Bu Habere Tepkiniz

İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi

İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi

18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı

MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?

Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kolluk görevlisine söylenen "adam değilsin" ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar

AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar

Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı

Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı

Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Diyette tok tutan yiyecekler nelerdir?

Diyette tok tutan yiyecekler nelerdir?

Kilo problemi yaşayan birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan biri iştah problemidir. Uzmanlara göre iştah açan besinler yerine iştah kesenleri bilmek ve buna göre beslenmek kilo verimi konusunda büyük bir avantaj sağlar.