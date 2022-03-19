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Türkiye'nin dev projesi start alıyor

Başkent Ankara ile Ege'nin incisi İzmir'i kesintisiz ve konforlu bir şekilde birbirine bağlayacak olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde (AİYHT) çalışmalar süratle başladı.Uluslararası bankaların imza attığı 2.3 milyar Dolar'lık yatırımın çözüm ortağı olabilmek için dünya devleri yarışıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Mart 2022 13:45
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Türkiye'nin dev projesi start alıyor

Yatırımın kredi teminine ilişkin anlaşma, 17 Aralık 2021 tarihinde 20'den fazla uluslararası bankanın katılımı ile imzalanmış olup; projenin ve sağlanan finansmanın resmi sunumu ise 17 Mart 2022 tarihinde Londra'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın katılımları "Birleşik Krallık - Türkiye Çevreci Finansman Konferansı" kapsamında yapıldı.

Ankara ve İzmir Limanı arasında yapılacak elektrikli tren yolu için İngiltere, İsviçre, Avusturya ile İtalya'da faaliyet gösteren önemli kreditör kuruluşların sağladığı finansmanı Credit Suisse ve Standard Chartered bankaları yönetecek.

Proje için temin edilen finansmanın, İngiltere'nin tarihinde şimdiye kadar sağladığı en büyük altyapı ihracat finansmanı olması dikkat çekerken, bu durum Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak da teyid ediliyor.

İSTİHDAM KAPISI OLACAK PROJE, 42 AYDA TAMAMLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bünyesinde ERG UK & ERG Türkiye & SSB AG İş Ortaklığı tarafından üstlenilen söz konusu Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Projesi tamamlandığında; Ankara - İzmir arası seyahat süresi 3 saate düşecek.

Projede ilk aşamada Ankara-Afyon arası hizmete açılacak. İkinci aşamada Afyon-Manisa arası kullanıma açılırken, üçüncü ve son etapta da Manisa-İzmir arasında YHT hizmet vermeye başlayacak.

Projenin 42 ayda tamamlanması hedeflenirken, yapım ve işletme aşamasında toplamda 22 bin kişiye istihdam sağlanacak.

DÜNYA DEVLERİ PROJEDE YER ALMAK İÇİN YARIŞIYOR

Projenin dizayn ve mühendislik çalışmaları ile kullanılacak makine ve ekipmanlar için ERG Uluslararası Grup önderliğinde; İngiltere, İsviçre, Avusturya ve İtalya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinin konusunda dünya lideri firması çözüm ortağı olabilmek adına sıraya girmiş durumda. Söz konusu firmaların belirlenebilmesi için görüşme trafiği titizlikle sürdürülürken, en kısa sürede iş ortaklarının çalışmalara başlatılması öngörülüyor.

YHT İLE GÜVENLİ VE EMNİYETLİ SEYAHAT

503,3 kilometrelik YHT hattı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçecek olup, işletmesinde Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu ile Manisa bölgelerinde gar ve istasyonlar hizmet verecek.
Şubat ayında yer teslimi yapılan proje kapsamında, 7 istasyon ve 3 de büyük gar yapılacak. 24 tünel, 30'dan fazla köprü ve viyadük yapım çalışmaları 7/24 esasına göre sürdürülürken, son teknolojiye sahip ve yüksek hızlı tren hatları için özel üretilen 36 metre uzunluğunda raylar kullanılacak.

Hızlı tren hattı, yine projeye özel üretilecek makas sistemleri ile yüksek hız ve konfor sağlarken, hatta kullanılacak kusursuz yazılımlar, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile YHT güvenli ve emniyetli seyahatin adresi olacak.

YATIRIM İLE TERMAL TURİZME KATKI SAĞLANACAK

Yatırım, sadece Ankara ile İzmir'i birbirine kesintisiz olarak bağlamakla kalmayacak; Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden Afyon gibi önemli merkezlerin de Ankara'ya ulaşımını kolaylaştıracak. Afyon'un sunduğu kaplıcalar dahil, diğer tüm doğal güzellikler ile kültürel ve tarihsel birikimi, zengin mutfağı artık Ankaralılar için günübirlik ve rahatça ulaşılabilir hale gelecek. Bu sayede, Afyon ilinin iç turizmine ve ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak.

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ÇEVRE DOSTU PROJE

Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin imalat, inşaat ve işletme dönemleri boyunca ulusal ve uluslararası kurallara en üst seviyede riayet edilerek çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde yatırım hayata geçirilecek. 'Yeşil'in himaye edileceği çevre dostu yatırım hattı üzerindeki kültürel miras ile doğal varlıklar korunacak ve yenilenecek. Yatırımın proje çalışmaları sırasında keşfedilen 4 adet bitki türünün de bilim dünyasına kazandırılmış olması YHT hattının daha inşa edilmeden doğa ile bütünleşmesinin göstergesi oldu.

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