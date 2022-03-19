Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar projesinin amacı, sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Bakan Dönmez, proje kapsamında toplam 126 başvuruyu değerlendiren jüriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarını belirterek, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, başvuru sayısının her yıl arttığını kaydederek, "Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamının artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.