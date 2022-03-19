Ramazan öncesi düğün sektöründe hareketlilik yaşanıyor

Salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında ertelenen düğün merasimlerinin tekrar başlamasıyla hareketlenen düğün sektörü, nisan ayında başlayacak ramazan öncesi daha da canlandı.

Ramazan nedeniyle bir ay boyunca düğün yapamayacak çiftlerin randevularını mart ayına almasıyla kentteki düğün salonları başta olmak üzere kuaför, gelinlikçi, kuyumcu, çiçekçi ve fotoğrafçılarda da hareketlenme başladı.

Yaşanan yoğunluktan memnuniyet duyan işletmeciler, bu süreci en güzel şekilde atlatıp ramazandan sonra da aynı harketliliğin devam etmesini istiyor.

- "Ramazana kısa bir süre kala düğünlerimiz yoğunlaştı"

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Bölge Başkanı Zafer Memiş, AA muhabirine, salgın nedeniyle düğün salonlarının bir müddet kapalı kaldığını anımsatarak, kısıtlamaların azalmasının ardından düğünlerin yeniden yapılmaya başladığını söyledi.

Güneydoğu'daki düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandığını aktaran Memiş, düğün salonlarının kapalı olması nedeniyle vatandaşların ramazan gelmeden düğün yapma telaşında olduğunu dile getirdi.

Memiş, Diyarbakır'da ilçelerle beraber 200'e yakın düğün salonu bulunduğuna değinerek, "Bu salonlarda 30 binin üzerinde çalışanımız var. Ramazan ayında genelde düğünler yapılmıyor. Çiftler düğünlerini bir ay ertelemek yerine ramazan öncesinde yapıyor. Bu bizim açımızdan da iyi. Daha önce bir düğün salonunda haftada 1-2 düğün yapılırken, ramazan ayı yaklaştıkça bu sayı günlük 2-3'e çıktı." dedi.

- "Salonlarımızın tamamı hemen hemen dolu"

Düğün salonu işletmecisi Erdal Kabancı da 2 düğün 2 de kına olmak üzere 4 salonu bulunan iş yerlerinin ramazan öncesi yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Yoğunluğa rağmen salgın kurallarından ödün vermediklerini aktaran Kabancı, şöyle devam etti:

"Şu anda epey bir yoğunluğumuz var. Salonlarımızın tamamı hafta içi ve hafta sonu hemen hemen dolu. Ramazanda bir ay boyunca kimse düğün yapamayacağı için şu anda tüm yoğunluk mart ayında yaşanıyor. Salon dolu olduğu zaman eleman takviyesi yapıyoruz. Bu da Diyarbakır'da 10-15 personelin daha para kazanması demektir. Ramazandan sonra da mayıs ayından ekim ayına kadar tekrar bir yoğunluk bekliyoruz."

- "Bu ay talepler oldukça yüksek"

Gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak da Güneydoğu'da yoğun katılımlı düğünlerin olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle düğünlerin aksadığını, çiftlerin salgının hafiflediği bu süreçte düğünlerini yaptığını anlatan Kaymak, ramazan yaklaştığı için yoğunluk olduğunu aktardı.

Ramazanda düğün yapılmadığını ifade eden Kaymak, "Bu kısa sürede düğünlerini yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı biz de yoğunluk yaşıyoruz. Bu ay talepler oldukça yüksek. Ramazan öncesi 3 parça satıyorsak şu an ise 7-8 parça satıyoruz." diye konuştu.

- "Ramazan ayında dinleniyoruz"

Fotoğraf stüdyosu sahibi Faruk Yarış da ramazan dolayısıyla mart ayında işlerinin arttığını, düğün, nişan ve kına çekimlerinin yoğun geçtiğini dile getirdi.

Özellikle dış mekan albümleri ile düğün salonundaki fotoğraf ve video çekimlerinde yoğunluk olduğunu anlatan Yarış, "Bazen gündüz bazen de aynı gün iki iş yapabiliyoruz. Düğün ve nişan fotoğrafları çekiyoruz. Ramazanda ise herhangi bir etkinliğimiz olmadığından dinleniyoruz." ifadesini kullandı.