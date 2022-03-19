İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşanmıyor. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oluyor.

Silivri'de aralıksız ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Semizkum sahili etkili yağış nedeniyle tamamen karla kaplandı. Bazı vatandaşların sahilde dolaştığı ve evcil hayvanlarını gezdirdiği görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.