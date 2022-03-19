Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Zeliha Balamur (32) ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Leyla Balamur (38), Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Leyla Balamur, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur'un kuzen oldukları, Zeliha Balamur'un yarın evleneceği, bugün de Dargeçit ilçesinde yapılacak kına törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişiden, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınları tarafından alınan Zeliha ve Leyla Balamur'un cenazesi, merkez Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesine getirildi.

Burada Zeliha Balamur'un tabutunun üzerine beyaz tülbent örtüldü.

Saruhan Camisinde kılınan namazın ardından iki kuzenin cenazesi aile mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.