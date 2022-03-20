3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
Organize sanayi bölgelerinde çalışan kadınların yükünü hafifletmek için 'Her OSB'ye kreş' projesi hayata geçecek. Geçen yıl 200 bin yeni istihdamla toplam 2 milyon 290 bin kişiye iş imkanı sağlayan OSB'lere kreş açılması için üç bakanlık koordineli çalışıyor. Çocukların, aileleri ile birlikte servis araçlarıyla taşınması planlanıyor.
Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanın yükünü azaltmak amacıyla yeni bir adım atılıyor. Geçtiğimiz yıl 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşan OSB'lerde çalışan anneler için kreş açılması planlanıyor.
3 BAKANLIK KOORDİNE EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekilleriyle yaptığı
istişare toplantısında da gündeme gelen kreş konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji,
Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından bir çalışma
yapıldığı öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 13 OSB'de kreş ihtiyacına
ilişkin ön anket çalışması yapıldı.
Fabrikalarda çalışan kadınlara, "Çocuğunuz kaç yaşında, kreşe göndermek ister misiniz, talepleriniz nelerdir?" şeklinde sorular yöneltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, "Biz açılacak kreşlere çocuk gelişimcisi ve teknik personel anlamında her türlü desteği sağlarız. OSB'ler biraz şehrin dışında olduğu için çocukların kreşlere servislerle taşınması gibi bazı noktalar netleştirilmeye çalışılıyor." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız