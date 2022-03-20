3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanın yükünü azaltmak amacıyla yeni bir adım atılıyor. Geçtiğimiz yıl 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşan OSB'lerde çalışan anneler için kreş açılması planlanıyor.

3 BAKANLIK KOORDİNE EDİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında da gündeme gelen kreş konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 13 OSB'de kreş ihtiyacına ilişkin ön anket çalışması yapıldı.



Fabrikalarda çalışan kadınlara, "Çocuğunuz kaç yaşında, kreşe göndermek ister misiniz, talepleriniz nelerdir?" şeklinde sorular yöneltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, "Biz açılacak kreşlere çocuk gelişimcisi ve teknik personel anlamında her türlü desteği sağlarız. OSB'ler biraz şehrin dışında olduğu için çocukların kreşlere servislerle taşınması gibi bazı noktalar netleştirilmeye çalışılıyor." dedi.