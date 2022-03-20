Ada satın alıp cumhuriyet kurdular

Dünyanın mikro uluslarına bir yenisi daha eklendi. Bir grup girişimci, 2018'de bir ada satın almak için bağış toplamak üzere 'Let's Buy an Island' (Bir Ada Alalım) projesini oluşturdu. Sadece bir mülke sahip olmak değil bir ulus inşa etmek isteyen ekip, 2019'da Orta Amerika'da bir Karayip ülkesi olan Belize'de bir ada aldı.

Kendi cumhuriyetlerini kurmak için adım atan girişimciler, 4 bin 800 metrekarelik adaya 250 bin dolar verdi. Yatırımcılar şimdi ise Coffee Caye adasında kurulan cumhuriyette kendi ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle "Islandia Prensliği" adıyla dünyanın en yeni 'mikro ulusunu' inşa ediyor. Türünün tek örneği olan ada, satın alınmasını kitle fonlamasıyla gerçekleştiren ilk cumhuriyet oldu.



ADAYA TURLAR BAŞLADI



Girişimci grup, adaya yatırımcı ve turist çekmek için çalışmalara da başladı. CNN'e konuşan projenin kurucularından Marshall Mayer, "Yatırım yaptığınız ve sahip olduğunuz bir adaya adım atma hissi harika bir duygu" dedi. Mayer ve ekibi şimdi adaya turlar düzenliyor. Mayer, 13 kişilik bir turist kafilesinin gelmek için başvurduğunu belirtti.

Adaya, Belize şehrinden 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılıyor. Adanın bir ucundan diğer ucuna yürümek ise sadece birkaç dakika sürüyor. Adanın bir tarafında küçük bir kumsalı ve kamp alanı için uygun bir açıklık bulunuyor. Coffee Caye'nin diğer bölümü ise bodur ağaçlarla kaplı.