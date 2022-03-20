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Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman'ı darbedip, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Semiha Yankı'ya (64) 'kasten basit yaralama suçu'ndan 75 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası para cezasına çevrilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yankı'nın ise darbedildiğini söyleyerek, şikayetçi olması üzerine aynı davada yargılanan Şişman'a da aynı ceza verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Mart 2022 10:22
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Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza

İzmir'de 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, geçen yıl 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darbedilerek, hakarete ve tehdide uğradığını ileri sürüp, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yankı da darbedilip, hakarete uğradığı gerekçesiyle Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu. Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama'dan 1 yıla kadar hapis istemiyle Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ARALARI BOZUKMUŞ

İddianamede, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına da yer verildi. Şişman'ın 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozuk olduğuna, konuşmadıklarını söylediğine dikkat çekildi. Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Şişman'ın "Olay günü Çeşme PTT önünde yürürken Semiha Yankı kullandığı arabayı durdurup, bana hitaben 'Sen 1 dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla, saçmalama böyle bir şey yok. Sen neden bahsediyorsun' diyerek elini öpmek için arabaya doğru yaklaştım. Yaklaşınca Semiha Yankı sol gözüme doğru tokat attı. Saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Kendimi kurtarmak için geriye çekildiğim sırada tişörtüm yırtıldı. Bana yine küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim" sözleri yer aldı.

'GÖĞÜS KISMIMDA YARALANMALAR OLDU'

Semiha Yankı'nın iddianameye giren savcılık ifadesinde ise Anıl Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, 8 senedir tanıdığını; Şişman'ın cinsel kimliğini sosyal medya hesabından paylaşmasını istediğini ancak kendisinin reddettiğini, bunun üzerine aleyhinde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını söylediği aktarıldı. Yankı'nın, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, 'Sen o lafları kime söyledin' dedim. Bana 'Ay sen neden üzerine alınıyorsun' diyerek karşılık verdi. O an sol elimi tuttu. Elimi kurtarmaya çalıştım. İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu. Kendisinden şikayetçiyim" dediği belirtildi.

İNDİRİM UYGULANDI, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülene davanın 8 Mart'taki 2'nci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatlar yer aldı. Karar açıklanırken, ortada tehdit ve hakarete ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle Semiha Yankı'ya beraat verildi. 'Kasten basit yaralama' suçundan ise önce 120 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal'den ceza, 75 güne indirildi. Yankı'nın bu cezası da günlüğü 20 liradan paraya çevrilip, 1500 lira ödemesine hükmedildi. Son olarak hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Aynı suçlamalarla yargılanan Anıl Şişman hakkında da aynı ceza verildi. Şişman'ın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Yankı'ya verilen cezayı az bulup, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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