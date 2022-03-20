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Köye yerleşen 3 çocuk annesi, devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

Elazığ'da şehir hayatından sıkılan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti. Yıldırım, devletten aldığı yüzde 65 hibe ile çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 11:27
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Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), evlendikten sonra merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım'ı hayvancılık yapmak için ikna etti. Ardından şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı. Ayfer Yıldırım, en iyi bildiği iş olan baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı. Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı. Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

"Devlet bize burayı yaptı"
Hayvancılığın baba mesleği olduğunu belirten Ayfer Yıldırım, "Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300'ün altına inmedi" dedi.

"Her kadın çalışsın kendi parasını kazansın, eşinin eline bakmasın"
Hayvancılığın zor olmadığını aktaran Yıldırım, "Her kadın çalışsın, kendi parasını kazansın. Eşinin elinin bakmasın ve beklemesin. Ben evdeki işleri yapıyım, sen işe git demiyorum. Eşimle birlikte ben de geliyorum. Ben daha iyi anladığım için ondan önce yapıyorum. Hastalığı, yemi gibi her şeyinde eşimden daha iyiyim. Şehir hayatını sevmiyorum. Anladığım da bir meslekti. O yüzden köye geldik. Allah devletimizden razı olsun. TKDK'nın yüzde 65 desteği ile burayı yaptık. Şartlar daha iyi. Sağımhane bile yapıldı" diye konuştu.

"Modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz"
2016 yılında TKDK'dan proje bedeli yüzde 65'i olan 880 bin TL hibe aldıklarını ifade eden Yıldıray Yıldırım ise, "300 baş küçükbaş koyun çiftliğimizi kurduk. Daha önce derme çatma çadırlarda yapıyorduk. Şu anda aldığımız hibe ile çiftliğimizi kurduk. Daha modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

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