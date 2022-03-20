Aracında beyin kanaması geçiren milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 11:51
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız