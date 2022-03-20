Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamada 220 dedektör köpek kullanıldı, 12 bin 709 karma ekip, 50 bin 729 personel görev aldı.

Aranan 1126 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği uygulamada rastlanan suç unsurları nedeniyle 57 kişi gözaltına alındı, 229 kişi hakkında idari, 141 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kontrol edilen 167 bin 432 araçtan 4 bin 438'ine yönelik adli para cezası kesildi, 656 araç trafikten men edildi, aranan 24 araçla ilgili işlem gerçekleştirildi.

Ekiplerce 20 bin 102 iş yeri denetlendi, 10 iş yeri için idari ve 38 iş yeri için adli işlem yapıldı.

Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.