Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, 'İntihar etti' dedi

Olay, 18 Mart'ta gece yarısı, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ve karşı babası Erkan Şirinel tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Pınar Şirinel (43) de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.

Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.