Yapmadığı aşıları yapmış gibi sisteme giren hemşireye 241 yıl hapis istendi
Yapmadığı aşıları yapmış gibi sisteme giren hemşireye 241 yıl hapis istendi
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
O uzman çavuş görevine iade edildi
O uzman çavuş görevine iade edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yapmadığı aşıları yapmış gibi sisteme giren hemşireye 241 yıl hapis istendi

Kovid-19 aşısı yapmadan aşıyı uygulamış gibi sisteme girme konusunda rüşvet karşılığı 13 kişiyle anlaştığı öne sürülen hemşirenin 241 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 13:18
Yazdır
Yapmadığı aşıları yapmış gibi sisteme giren hemşireye 241 yıl hapis istendi

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, İl Sağlık Müdürlüğünün suçtan zarar gören taraf olarak yer aldığı iddianamede, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y'nin, başka birimde görevli olduğu halde yakınlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek "Kovid-19 aşı birimi"nde görev aldığı belirtildi.

İddianamede, hemşire R.K.Y'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle "Kovid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme" konusunda anlaştığı, bunlardan bazılarından para aldığı, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdiği, diğerlerinde ise eylemin teşebbüste kaldığı, WhatsApp yazışmaları ve para hareketleriyle tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi.

R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Aşı enjekte etmediği halde sahtecilikle sisteme "aşılı" olarak tanımladığı kişilerden 189 lira tahsil ettiğinin hemşire R.K.Y'nin hesap hareketleri ile ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Acil serviste doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Acil serviste doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, 'İntihar etti' dedi
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, 'İntihar etti' dedi
Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza
Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza
Okul önünde liseli gence silah ve bıçakla saldırdılar
Okul önünde liseli gence silah ve bıçakla saldırdılar
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı
Polis memuru evinde ölü bulundu
Polis memuru evinde ölü bulundu

Bu Habere Tepkiniz

Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kolluk görevlisine söylenen "adam değilsin" ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ?2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri? raporunu yayınladı.