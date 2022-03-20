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Kar timi 'insan boyunu aşan karla' mücadele ediyor

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde kapanan mahalle yollarını açmak için büyük özveriyle çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Biz burada herkese fırsat eşitliği tanıyarak bir kişiyi dahi mağdur etmemek için hepsine ayrı ayrı hizmet veriyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 14:12
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Kar timi 'insan boyunu aşan karla' mücadele ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kalınlığı yer yer 2 metreyi aşan karla gece gündüz mücadele ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle kış mevsimi boyunca yolları açık tutmak için çalıştı.

Büyük özveriyle 7/24 sahada çalışan ekipler, kilometrelerce yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 1119 hasta ve 396 cenaze olan yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çaba sarf etti.

Kentte aralıklarla devam eden kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta kar kalınlığı bazı yerlerde 270 santimetreyi buldu. Akkuş'ta yer yer insan boyunu aşan kar nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu da ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, karla mücadele için 146 ekip oluşturduklarını söyledi.

Şehrin dağlık tarafının da bulunduğunu belirten Güler, "Buralarda halkımız çok dağınık bir nüfus olarak yaşıyor. Biz burada herkese fırsat eşitliği tanıyarak bir kişiyi dahi mağdur etmemek için hepsine ayrı ayrı hizmet veriyoruz." dedi.

Güler, kar kalınlığının 2 metrenin üstüne çıktığı yerlerde dahi hayatın süratle aktığını ifade etti.

- "Gücümüz yettiği kadar burada hizmet veriyoruz"

Akkuş ilçesinde görev yapan kepçe operatörü Arif Çöpoğlu ise gece gündüz mesai yaptıklarını dile getirerek, "Hastası, cenazesi olanlara yardım ediyoruz. Hayvanlarının ihtiyacı olanların yollarına anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiği ve elimizden geldiği kadar burada hizmet veriyoruz." diye konuştu.

İlçenin Gökçebayır Mahallesi Muhtarı İsmet Dalkıç da ekiplerin çalışması sayesinde vatandaşların mağdur olmadığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve emeği geçenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Salman Mahalle Muhtarı Rıza Şen de 10-12 gündür bölgelerinde yağış olduğunu ve ekiplerin de hiç durmadan çalıştığını anlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını, iş makineleri aracılığıyla yolların açık tutulduğunu belirten Şen, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun devletimizden." dedi.

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