OGM 22 kadrolu Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 22 Kadrolu Orman Mühendis Alacak. ilanın son başvuru tarihi 2 nisan 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Mart 2022 15:10
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANINA AİT DÜZELTME İLANI
18 Aralık 2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ve 20 Aralık 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde yer alan 22 Adet Kadrolu Orman Mühendisı Alım ilanında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.
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