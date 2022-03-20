Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım, eskiden bunu açıklamaya çekinirdim

Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan manken ve oyuncu Tuba Ünsal, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Tuba Ünsal

"Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?"

sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"BABAANNEM KARA ÇARŞAFLI BİR MÜSLÜMAN İDİ"

Çok dindar bi aileden geldiğini söyleyen Ünsal,

"Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım, babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaanem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin, onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim. Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm." dedi.

'TEKRAR DUA VE NAMAZA BAŞLADIM, YOGADAKİ ETKİYİ YARATIYOR'

Ünsal, namaz kılmaya ve dua etmeye yeniden başladığını belirterek,

"Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balasana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm." ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN NAMAZ KILDIĞIMI SÖYLEMEYE ÇEKİNİRDİM"

Namaz kıldığı dönemlerde bunu söylemeye çekindiğini ifade eden Tuba Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eskiden namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim çünkü bizim toplumumuzda din büyük bir tabu ve modernleştirilemez gibi algılanıyor. Hemen hayatınızın geri kalanıyla eleştiriliyorsunuz. Namaz kılan başını kapatmak zorunda, içkili ortamda da olamaz gibi. Bunlar keskin tabular. İşin özü hayatla başa çıkmak için maneviyatımı güçlendiriyorum." dedi.