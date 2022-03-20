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Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 16:03
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Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

(Rusya-Ukrayna savaşı) Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve bizler seferber olmuş durumdayız

Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz

Bugün Türkiye, hızlı ve etkili kararlar alarak dünyanın çeşitli bölgelerinde varlığını etkin bir şekilde sürdürüyorsa bunun sebebi, güçlü bir liderlikle istikrarlı ve etkin bir şekilde yönetiliyor olmasıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirterek, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Çanakkale'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Dünyanın 1915'te, hem eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya hem de eşsiz bir direnişe şahitlik ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve Hakk'ın rahmetine kavuşan gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Biz topraklarımızı, vatanımızı yalnızca savaş olduğunda savunmuyoruz. Bugün, milletimiz yatağına huzur içinde girsin diye, hudut karakollarımızda, askeri birliklerde, dağlarda, sınır ötesinde, komandolarımız, askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız elleri tetikte her daim vatan savunmasındalar." diye konuştu.

Türkiye'yi korumanın sadece eller tetikte, asker nöbetinde beklemekle de olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'yi savunmak demek, bu vatana göz dikmiş hainlerin karşısına gecenin bir yarısında dikilmek, sabahın köründe onların alçak emellerini boşa çıkarmak demek olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, siyasi istikballerini, yok etme ve yıkma üzerine bina etmeye çalışanların, Türkiye'nin stratejik konumundan ve elde ettiği kazanımlarından rahatsızlık duyduklarının çok açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunların amacı Türkiye'yi savunmak değil, Türkiye'nin önünü kesmek, Türkiye'yi geçmişin puslu ve çaresiz günlerine geri götürmektir. Bugün Türkiye, hızlı ve etkili kararlar alarak dünyanın çeşitli bölgelerinde varlığını etkin bir şekilde sürdürüyorsa bunun sebebi, güçlü bir liderlikle istikrarlı ve etkin bir şekilde yönetiliyor olmasıdır. Biz yerli ve milli savunma, yerli ve milli teknoloji derken, kalkınan ve gelişen bir Türkiye hedeflerken, ihracatta ve üretimde lider bir ülke olmak için uğraşırken, yerli otomobilini en son teknolojiyle dünyanın en prestijli markalarından biri yaparak dünya sahnesine çıkarırken, vizyoner bir yönetim anlayışıyla ilerleyen bir ülkede, küçük ve atlatılabilecek krizleri, çok büyükmüş gibi gösterip provokasyona ve itibarsızlaştırma siyasetine dönüştürenleri milletimiz görüyor, biliyor.

Antalya Diplomasi Forumu

Üstesinden gelinmesi gereken sorunlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, dünyanın içinde bulunduğu krizin etkilerini mümkün olduğunca Türkiye'ye, millete yansıtmamaya çalıştıklarını söyledi.

Terörle, enflasyonla küresel krizlerle Türkiye'ye karşı oynanmak istenen oyunlarla mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi çaresiz, tükenmiş, sistemi kilitlenmiş bir ülke gibi gösterenin, kim olursa olsun bu ülkeye hizmet etmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün tüm dünyanın şahit olduğu bir Türkiye profili bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin gücünü, küresel bir aktör olduğunu, uluslararası alanda oynadığı rolün önemini, seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Bunun en son örneğini geçen hafta düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda herkes gördü." dedi.

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Forumda üç gün boyunca diplomasinin kalbinin Antalya'da attığına değinen Çavuşoğlu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat lideri ve temsilcisinin foruma katıldığını, 200'den fazla görüşme yapıldığını aktardı.

Bu tür faaliyetlere eskiden Davos ve Münih gibi merkezlerin ev sahipliği yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün artık bu haritada en merkezde Antalya da var. Uluslararası siyasetin geleceği Antalya'da konuşuluyor. Antalya Diplomasi Forumu bugüne kadar ezilen Afrika devletleri ve az gelişmiş ülkeler için de seslerini duyurdukları bir platform oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, forumdan sonra diplomasi tempolarının daha da arttığını ve son bir haftada da yoğun diplomasi yaşadıklarını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için büyük bir çaba içinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı, tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden, doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik. 2014'te Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanı'mız, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki tarihi konuşmasında da söyledi. O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi, bugün bunlar yaşanmazdı. Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var. Ancak, bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye'de, Libya'da bunu yaşadık. İmkan olduğunda, Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca, sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanı'mız, Putin ile görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz." diye konuştu.

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