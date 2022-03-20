Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Mart 2022 16:58
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personele harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ise toplu sözleşme hükümlerine yer vererek soruyu cevapladı.
Bakanlığın cevabi yazısında, 6. dönem toplu sözleşmenin 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanmakta olduğuna yer verildi.
İŞTE MEB'İN CEVABIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız