TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un test süreci devam ediyor. Sıfırın altında 40 dereceye varan koşullarda test edilen Togg, başarılı sonuçlar alıyor.

Togg'un test sürecine dair görüntüler daha önce,

"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz"

sözleriyle paylaşılmıştı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bu paylaşıma cevaben, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını açıklamıştı.

Beklenen video geldi

Yerli otomobilin zorlu hava koşullarındaki test sürecine ait video Togg'un resmi Twitter hesabından

"Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oluyor

Türkiye, Togg ile ezber bozmaya hazırlanıyor. 2011 yılının ocak ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu'nda "Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım" ifadeleriyle ilk kıvılcımı yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde kurulan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Çalışmalar Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. Aracın modellerinin belirlenmesi için anketler düzenlendi.