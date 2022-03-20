BTP Genel Başkanlığına, Hüseyin Baş yeniden seçildi

Divan heyetinin seçiminin ardından konuşan Genel Başkan Baş, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olmasını eleştirerek, ev kiraları ve ürünlerin fiyatlarının sürekli artmasının ekonominin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını savundu.

Ülkede tarımın bitme noktasına geldiğini öne süren Baş, "Buğdayı ithal eder hale geldik. Bağımsız Türkiye Partisi olarak çiftçimin ektiği ürünün, alım garantisiyle alımını yapacağım. Bunu dediğim zaman da o neoliberaller inanmıyor. Sen köprüye geçiş garantisi veriyorsun, müteahhidin geçiş garantisi oluyor ama çiftçinin alım garantisi ne hikmetse olmuyor. Sen müteahhidi bırak da çiftçinin ürününü al." dedi.

Hüseyin Baş, BTP olarak hiç kimsenin ayrıştırılmasına ve ötekileştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Her birimizin kendi değerleri olacak, kendi inandığımız şeyler olacak, birbirimizden farklılıklarımız olacak ama inandığımız şeyleri başkalarına anlatırken insan hakları çerçevesinde davranacağız. Güçlünün güçsüze karşı sözünün geçtiği bir dünya değil, herkesin rahatça birbiriyle iletişim kurabildiği bir dünya oluşturacağız." diye konuştu.

Kongrede daha sonra genel başkanlık seçimine geçildi. Hüseyin Baş, 1358 delegeden kongreye katılan 1171'inin tamamının oyunu alarak BTP genel başkanlığına yeniden seçildi.