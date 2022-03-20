Birçok ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

DÜZCE

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

Valilik, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 21 Mart Pazartesi günü için tatil edildiğini, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını da açıkladı.

AMASYA

Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

BOLU

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ARDAHAN

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı.

Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.