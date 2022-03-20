3600 Ek Göstergede üçüncü toplantı tarihi belli oldu

İlk olarak Niğde'de Memur-Sen Şube Başkanları ile bir araya gelen Genel Başkan Yalçın, üye çalışmaları konusunda istişarelerde bulunarak, "İnanıyorum ki, Niğde teşkilatımız geçen yılın mutabakat rakamlarının çok üzerine çıkarak, üye sayımızı daha iyi bir noktaya taşımış olacaktır" ifadelerini kullandı. Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan ise üye sayılarını artırmak adına tüm gücüyle çalıştıklarını dile getirdi.

Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunarak Niğde programını tamamladı.

4688 Mutlaka Değişmeli

Adana programına Vali Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ı ziyaret ederek başlayan Ali Yalçın, sonrasında Memur-Sen teşkilatıyla buluştu. Burada üyelere hitap eden Yalçın, 4688 sayılı kanunun memur toplu sözleşmeleri için artık yetersiz kaldığının altını çizdi. Yalçın, işçilerle kıyaslandığında kamu görevlileri ile yapılan toplu sözleşmenin yapısal anlamda büyük dezavantajlar barındırdığına vurgu yaparak, " Toplu sözleşmenin kısa süreye hapsedilmesi gerçekleştirilen görüşme programını niteliksiz hale getiriyor. Hakemin değerlendirme süreci dahil olmak üzere 1 ay gibi bir süreyi biz kesinlikle yetersiz buluyoruz ve bu sürenin en az 2 ay olması gerektiğini savunuyoruz. İşçi sözleşmeleri ile kıyaslandığında biz öngörülen enflasyon rakamları üzerinden masaya oturuyoruz. İşçiler ise gerçekleşen enflasyonu görerek masaya geliyorlar. Bu durum da biz kamu görevlileri için büyük bir dezavantaj oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Gerek masadaki dağılım, gerek süre, gerekse işleyiş bakımından yetersiz kalan 4688 sayılı kanunun mutlaka değişmesi gerek" diyen Yalçın, Memur-Sen'in tüm örgütlü gücüyle çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizerek, "Bu bağlamda 4-5 Nisan'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte 4688'e ilişkin kongre düzenliyor, değişim taleplerimizi disipline ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. Programda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Sezer de 4688 sayılı yasanın değişmesi başta olmak üzere kamu görevlileri adına kazanım elde etmek için Adana teşkilatı olarak gerek masada gerek sahada var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

3600 Ek Göstergede Üçüncü Toplantı 10 Mayıs'ta Yapılacak

Adana programı sonrası Hatay'da teşkilata seslenen Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ikinci komisyon toplantısının gerçekleştirildiğini söyledi. Yalçın, "Bakanlık ile gerçekleştirilen görüşmede ek göstergelere yönelik düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsamasını ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini aktardık. Bizim temel yaklaşımımız ek göstergelere ilişkin düzenlemenin genel idari hizmetler, ek göstergesiz memurlar, avukatlar, teknik hizmetler sınıfı dahil bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve emekli aylığı ile ikramiyelerin artırılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. 10 Mayıs tarihine kadar Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın teknik ekiplerinin belirli periyotlarla bakanlıkla görüşeceklerini söyleyen Ali Yalçın, gerçekleştirilen görüşmelerde sahanın beklentilerini bakanlık ile paylaşacaklarına vurgu yaptı. Programda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar da 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanan 3600 ek gösterge konusunu oldukça önemsediklerini belirterek, kapsam bakımından genişletirmiş bir ek gösterge sistematiğinin tüm kamu görevlilerini memnun edeceğini dile getirdi.

Hatay programı kapsamında Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret eden Genel Başkan Yalçın, İdlib'de yapımı tamamlanmak üzere olan ve içerisinde 400 briket ev barındıran Mehmet Akif İnan Mahallesi'nin açılışı üzerinde istişarelerde bulundu.

Üye Çalışmaları Hız Kesmemeli

Ali Yalçın, Kilis programı kapsamında üyelerle bir araya geldi ve sendikal gündemi değerlendirdi. Sahadaki sorunların farkında olduklarına ve bunların çözümü için Memur-Sen'in 1 milyonu aşan örgütlü gücünü kullandıklarını söyleyen Yalçın, " Örgütlü gücümüz gerek masada gerek sahada bizim elimizi rahatlatan büyük bir unsur. Örgütlü gücümüzü ne kadar büyütebilir ve genişletebilirsek masada da sahada da işimiz o kadar kolay olur. Bu sebeple Memur-Sen ailesini büyütmek için üye çalışmalarına hız kesmeden devam etmeliyiz. Sahadaki sorunlara daha nitelikli ve ivedi çözümler üretebilmek üye sayımızı artırmaktan geçiyor" dedi. Kilis Memur-Sen İl Temsilcisi Bekir Şen ise kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların çözümü için Memur-Sen'in örgütlü gücünün büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Sorunları Örgütlü Gücümüzle Çözüyoruz

Gaziantep'e de ziyaret gerçekleştiren Ali Yalçın burada Memur-Sen teşkilatıyla buluşarak Memur-Sen'in örgütlü gücünün 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hissedildiğine vurgu yaptı, Yalçın, "Yıllardır çözüm bekleyen sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusunu 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağladık. 3600 ek gösterge konusu için bakanlıkla bir çalışma başlattık. Bu bağlamda artık sözleşmeli personel konusunun da çözüme kavuşması gerek. Sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Tüm sorunların bir anda çözülemeyeceğini biliyoruz ama bir an önce çözülsün diye mücadelemizi hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Mücadele ettiğimiz tüm sorunları çözemeyebiliriz ama çözdüğümüz tüm sorunlar mücadele ettiklerimizdi diyorum" şeklinde konuştu. Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök ise 19 Mart tarihi ile 242 yeni üyeyi Memur-Sen ailesine kazandırdıklarının altını çizerek güçlü ve kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Yalçın, Gaziantep temasları kapsamında Vali Davut Gül ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti.

Kazanım Üretmeye Devam Edeceğiz

Teşkilat programları kapsamında son olarak Osmaniye'ye giden Genel Başkan Ali Yalçın burada üyelere seslendi. Toplu sözleşme tarihine bakıldığında 6. Dönem Toplu Sözleşme başta olmak üzere geriye dönük tüm sözleşmelerde kamu görevlilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizen Ali Yalçın, "Sorunları biliyor ve örgütlü gücümüzle çözüyoruz. Dün konuştuğumuz yüzlerce sorunu bugün birer birer çözdük ve bunu 'Emek Mücadelemizle 802 Kazanım' kitabımızla tarihe not düştük. Sözleşmeliler ve 3600 ek gösterge gibi kamu görevlilerinin yıllardır kanayan yarası olan önemli konularının toplu sözleşme masasına dahi gelemeyeceğini söyleyenlere karşın mücadelemizi sürdürdük. Bugün baktığımızda iki konunun da çözüm yolunda aşama kaydedildiğini görüyoruz" dedi.

Sendikalı olan ve olmayan ayrımını da 6. Dönem Toplu Sözleşme ortaya koyduklarını hatırlatan Yalçın, şunları söyledi: "Şuan da örgütlü olanları teşvik eden bir sistem yine bizim çabalarımızla hayata geçmiş bulunmakta. Bu kazanımları önce masada sonra sahada adım adım götürerek, gece gündüz demeden mücadele ederek alın terimizle ve örgütlü gücümüzle elde ettik. Örgütlü gücümüz büyüdükçe daha büyük kazanımlar elde etmeye de devam edeceğiz." İl Temsilcisi Mahmut Kahraman ise Memur-Sen Osmaniye teşkilatı olarak gerek bölgesel gerekse ulusal çapta kamu görevlilerinin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına üstün bir çaba harcadıklarını ifade etti.